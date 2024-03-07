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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Одесский регион нуждается в специфических системах ПВО, которые будут сбивать баллистику

Одесский регион нуждается в специфических системах ПВО, которые будут сбивать баллистику

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 09:58  •  7754 просмотра

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Одесская область нуждается в специальных системах противовоздушной обороны для сбивания баллистических ракет из-за ее значительного влияния на украинскую экономику.

Одесскому региону необходима дополнительная защита, из-за его мощного влияния на экономику Украины, об этом сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк, передает корреспондент УНН.

Детали

По словам руководительницы пресс-центра ОК "Юг" Натальи Гуменюк, Одесский регион дополнительно нуждается в усиленной защите, поскольку там сосредоточена мощная экономическая составляющая всей экономики Украины.

Обеспечение безопасности судоходства в тех условиях, в которых сейчас это происходит, это очень сложная работа, но функционирование навигационного коридора подчеркивает, что она реальна. И единственное, что действительно нам необходимо на данном этапе, это мощная поддержка по противовоздушной обороне

- сказала Наталья Гуменюк. 

Также она добавила, что вопреки вражеским попыткам прекратить нашу портовую и морскую деятельность в целом, мы продолжаем функционировать под гидой Сил обороны Украины.

Напомним,

россияне уменьшили авиационную активность на херсонском направлении, летая над Азовским или Черным морем вместо того, чтобы использовать управляемые бомбы, как это было раньше. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ВойнаУНН-Одесса
nataliia-humeniukНаталья Гуменюк
azovskoe-moreАзовское море
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
chyornoe-moreЧерное море
odessaОдесса
khersonХерсон
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