Одесский регион нуждается в специфических системах ПВО, которые будут сбивать баллистику
Киев • УНН
Одесская область нуждается в специальных системах противовоздушной обороны для сбивания баллистических ракет из-за ее значительного влияния на украинскую экономику.
Одесскому региону необходима дополнительная защита, из-за его мощного влияния на экономику Украины, об этом сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк, передает корреспондент УНН.
Детали
По словам руководительницы пресс-центра ОК "Юг" Натальи Гуменюк, Одесский регион дополнительно нуждается в усиленной защите, поскольку там сосредоточена мощная экономическая составляющая всей экономики Украины.
Обеспечение безопасности судоходства в тех условиях, в которых сейчас это происходит, это очень сложная работа, но функционирование навигационного коридора подчеркивает, что она реальна. И единственное, что действительно нам необходимо на данном этапе, это мощная поддержка по противовоздушной обороне
Также она добавила, что вопреки вражеским попыткам прекратить нашу портовую и морскую деятельность в целом, мы продолжаем функционировать под гидой Сил обороны Украины.
Напомним,
россияне уменьшили авиационную активность на херсонском направлении, летая над Азовским или Черным морем вместо того, чтобы использовать управляемые бомбы, как это было раньше.
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
Одесский регион нуждается в специфических системах ПВО, которые будут сбивать баллистику
В российской казани горит высшее танковое училище
Первый смертельный случай: из-за атаки хуситов на судно в Аденском заливе погибли трое моряков
Франция готовит беспрецедентные меры безопасности на церемонии открытия Олимпиады в Париже
Китай обещает углублять отношения с россией
После случая с "сергей котов", в акватории Черного моря затишье, но впоследствии увидим преемника в "донном флоте" - Плетенчук
россияне ударили авиабомбой по Волчанску на Харьковщине: есть погибшая
В Финляндии вынесен первый приговор бизнесмену за нарушение санкций ЕС в отношении рф
Франция расширит подготовку украинских военных в этом году
В городах рф активно распространяют листовки с призывом к сотрудничеству с украинской разведкой - ГУР
Популярные
В Финляндии 5 украинцам заплатили тысячи евро за работу после более чем годовой задержки
российская дезинформация утверждает, что Украина планирует депортировать харьковчан - SPRAVDI
В Херсоне коллаборантке грозит 15 лет за незаконную "паспортизацию" и содействие депортации украинцев
В Германии предлагают сократить помощь новым украинским беженцам
Ким Чен Ын возглавляет военные учения и призывает к подготовке к войне
Публикации
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана
У соратника Гройсмана попытались объяснить как "на бумаге" отремонтировали лицей, пострадавший от ракетного удара: детали
Одесский регион нуждается в специфических системах ПВО, которые будут сбивать баллистику
Одесская область нуждается в специальных системах противовоздушной обороны для сбивания баллистических ракет из-за ее значительного влияния на украинскую экономику.
В российской казани горит высшее танковое училище
В казарме высшего танкового командного училища в казани (россия) произошел пожар, сообщается в российских Telegram-каналах.
Первый смертельный случай: из-за атаки хуситов на судно в Аденском заливе погибли трое моряков
Три моряка погибли в результате ракетной атаки хуситов на торговое судно True Confidence в Аденском заливе. Это первый случай гибели людей от атак хуситов на корабли.
Франция готовит беспрецедентные меры безопасности на церемонии открытия Олимпиады в Париже
Франция внедряет беспрецедентные меры безопасности для проведения Олимпийских игр 2024 года в Париже, включая ограничение свободного публичного просмотра церемонии открытия вдоль реки Сены, закрытие воздушного пространства в радиусе 150 км и меры против потенциальных угроз со стороны беспилотников.
Китай обещает углублять отношения с россией
Министр иностранных дел Китая обвинил США в подавлении Китая, пообещал углубить связи с россией и подчеркнул важность "многополярного мирового порядка", в котором не доминирует гегемония США.
После случая с "сергей котов", в акватории Черного моря затишье, но впоследствии увидим преемника в "донном флоте" - Плетенчук
После потопления российского корабля "сергей котов" в Черном море наблюдается временное затишье, но вскоре Россия перебросит еще один корабль для выполнения своих задач, сообщил спикер ВМС Украины.
россияне ударили авиабомбой по Волчанску на Харьковщине: есть погибшая
российская управляемая авиабомба упала на Волчанск в Харьковской области, в результате чего одна женщина погибла, еще одна получила ранения, а также были повреждены по меньшей мере 12 частных домов.
В Финляндии вынесен первый приговор бизнесмену за нарушение санкций ЕС в отношении рф
Французский бизнесмен в Финляндии был осужден за нарушение санкций ЕС против россии, что стало первым подобным приговором в стране.
Франция расширит подготовку украинских военных в этом году
С начала российского вторжения Франция подготовила около 10 000 украинских военнослужащих и планирует расширить свои учебные программы на военно-воздушную и военно-морскую сферы до 2024 года.
В городах рф активно распространяют листовки с призывом к сотрудничеству с украинской разведкой - ГУР
Граждане россии распространяют листовки с призывами присылать информацию в Главное управление разведки Министерства обороны Украины в разных городах рф.