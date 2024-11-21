Запорожская АЭС снова под угрозой блэкаута из-за вражеского обстрела - Минэнерго
Киев • УНН
Из-за российского обстрела обесточена одна из двух линий питания Запорожской АЭС. Станция держится на последней линии электропередачи, что грозит полным блэкаутом и возможной аварией.
Запорожская АЭС второй раз за неделю на грани блэкаута из-за российского обстрела, сообщили в Минэнерго в четверг, пишет УНН.
Детали
"В результате вражеского обстрела обесточена одна из двух линий питания оккупированной Запорожской АЭС. Сейчас станция соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи", - сообщили в Минэнерго.
В случае отключения последней линии на Запорожской станции, как указали в Минэнерго, "состоится очередной полный блэкаут".
Это, как отмечается, тяжелое нарушение условий безопасной эксплуатации и грозит развитием аварии.
"Второй раз за эту неделю на Запорожской АЭС реальная угроза блэкаута из-за российского обстрела. Сегодня в Вене состоится заседание Совета управляющих МАГАТЭ, и мы настаиваем на безотлагательном полном выполнении резолюции о возвращении оккупированной станции под контроль Украины. Только так можно гарантировать безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.
Энергетики, как сообщили в Минэнерго, приступят к восстановлению полноценного питания станции, как только это позволит ситуация с безопасностью.
Акт ядерного терроризма: в Энергоатоме отреагировали на угрозы россии остановить работу миссии МАГАТЭ на ЗАЭС15 нояб. 2024, 20:21 • 41100 просмотров