Акт ядерного терроризма: в Энергоатоме отреагировали на угрозы россии остановить работу миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

В АО "Энергоатом" назвали актом ядерного терроризма угрозы россии остановить работу миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции. Об этом говорится в заявлении национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", пишет УНН.

Детали

Отмечается, что, причиной угроз со стороны рф стала риторика гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который заявил, что эксперты будут оставаться на станции "до возможного замораживания войны".

Зато в кремле отметили, что присутствие миссии на ЗАЭС возможно только с их разрешения.

В Энергоатоме подчеркнули, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС - это результат договоренностей между президентом Украины Владимиром Зеленским с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, что предусматривает постоянный мониторинг украинских ядерных объектов с целью предотвращения потенциальных инцидентов.

Инициатива Украины по привлечению международных экспертов является важным шагом к повышению уровня безопасности украинских АЭС в условиях войны, добавили в Энергоатоме.

Угрозы прекратить работу миссии МАГАТЭ на ЗАЭС подтверждают, что кремль не намерен придерживаться никаких норм международного права. Захват ЗАЭС, размещение там военных и техники, обстрелы критической инфраструктуры и манипуляции с энергетической безопасностью являются прямым подтверждением ядерного терроризма россии,