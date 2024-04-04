Запорожская АЭС на грани очередного блэкаута, из-за обстрела рф отключилась линия электропередачи - Энергоатом

Запорожская АЭС на грани очередного блэкаута, сегодня в 10:06 в результате российских обстрелов отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная", сообщили в НАЭК "Энергоатом", пишет УНН.

Детали

"Сегодня, 04 апреля 2024 года, в 10:06 в результате российских обстрелов, отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная", через которую временно оккупированная Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд", - указано в сообщении НАЭК в Telegram.

Как сообщается, "сейчас крупнейшая в Европе атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только линией электропередачи ВЛ-750кВ "Днепровская", работа которой недавно была восстановлена силами украинских энергетиков".

"Это в очередной раз грозит наступлением аварийной ситуации на временно оккупированной ЗАЭС, ведь в случае отключения этой - последней - линии связи с отечественной энергосетью станция окажется на грани очередного блэкаута, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции", - отметили в Энергоатоме.

В компании подчеркнули, что Запорожская атомная электростанция должна немедленно перейти под полный контроль Украины, ее законного оператора - Энергоатома, а россия должна вывести со станции своих военных и военную технику.

Дополнение

По данным Энергоатома, с начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блэкаутов и один частичный - с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. Их отказ грозит наступлением аварийной ситуации.