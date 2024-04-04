Запорожская АЭС на грани очередного блэкаута, из-за обстрела рф отключилась линия электропередачи - Энергоатом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
yevropaЕвропа
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  124745 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  126620 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
  •  127554 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
  •  114474 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
  •  147767 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
3 апреля 2024, 07:39  •  101758 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
3 апреля 2024, 06:45  •  104749 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
2 апреля 2024, 14:32  •  128585 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
2 апреля 2024, 12:15  •  128971 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
2 апреля 2024, 12:04  •  124007 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

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Публикации

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2 апреля 2024, 09:02  •  226800 просмотра
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Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

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1 апреля 2024, 09:33  •  266061 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  535541 просмотра

Запорожская АЭС на грани очередного блэкаута, из-за обстрела рф отключилась линия электропередачи - Энергоатом

Запорожская АЭС оказалась на грани очередного отключения из-за российских обстрелов, из-за которых отключилась линия электропередач, соединяющую ее с украинской энергосистемой, что грозит серьезным нарушением условий безопасной эксплуатации.

Война •   •  8945 просмотра
Запорожская АЭС на грани очередного блэкаута, из-за обстрела рф отключилась линия электропередачи - Энергоатом

Миллионные сделки в "Укрзализныце": суд отправил Шило под стражу с возможностью внесения залога

Артема Шило, сотрудника Службы безопасности Украины, взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн за руководство организованной группой, которая растратила 94,8 млн грн при закупке трансформаторов в условиях военного положения.

Криминал и ЧП •   •  7272 просмотра
Миллионные сделки в "Укрзализныце": суд отправил Шило под стражу с возможностью внесения залога

В Харькове и области и на Криворожье ограничения электроснабжения, Украина оказывала аварийную помощь Польше - Минэнерго

Из-за отключения электроэнергии пострадали около 350 000 потребителей электроэнергии в Харькове и области, а также ограничения в Кривом Роге, 12 населенных пунктов остаются без света из-за непогоды, но дефицита электроэнергии не ожидается, и Украина предоставила экстренную помощь Польше.

Общество •   •  8626 просмотра
В Харькове и области и на Криворожье ограничения электроснабжения, Украина оказывала аварийную помощь Польше - Минэнерго

Клименко назвал имена спасателей, погибших ночью в Харькове

Трое спасателей, Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко, погибли в Харькове во время атаки российского беспилотника, спасая людей.

Война •   •  8223 просмотра
Клименко назвал имена спасателей, погибших ночью в Харькове

Противник изучает расположение украинской ПВО, не исключены мощные массированные воздушные атаки - Евлаш

Противник изучает расположение украинской противовоздушной обороны и накапливает ресурсы для потенциальных мощных массированных воздушных атак. Силы обороны готовы к отражению таких российских атак.

Война •   •  8149 просмотра
Противник изучает расположение украинской ПВО, не исключены мощные массированные воздушные атаки - Евлаш

В Запорожье взрывы - ОВА

В Запорожье, Украина, произошли взрывы, сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Война •   •  9578 просмотра
В Запорожье взрывы - ОВА

Воздушные силы предупредили о скоростной цели на Днепр

Согласно предупреждению ВВС Украины, была обнаружена высокоскоростная цель, двигавшаяся в направлении Днепра.

Война •   •  11300 просмотра
Воздушные силы предупредили о скоростной цели на Днепр

рф ночью повредила оборудование энергообъекта в Харьковской области, в Днепропетровской атаковала СЭС, есть жертва среди энергетиков в Сумской области - Минэнерго

В Харьковской области ночью беспилотник повредил оборудование на объекте энергетики, в Днепропетровской области враг атаковал энергетическую инфраструктуру, а в Сумской области в результате вражеского обстрела был смертельно ранен сотрудник газовой компании.

Война •   •  12753 просмотра
рф ночью повредила оборудование энергообъекта в Харьковской области, в Днепропетровской атаковала СЭС, есть жертва среди энергетиков в Сумской области - Минэнерго

россияне за сутки обстреляли 6 населенных пунктов Донетчины, предварительно - без пострадавших

За сутки россияне обстреляли 6 населенных пунктов в Донецкой области, повредив 63 гражданских объекта, но обошлось без жертв.

Общество •   •  11805 просмотра
россияне за сутки обстреляли 6 населенных пунктов Донетчины, предварительно - без пострадавших

Немецкие компании помогают рф со строительством в оккупированном Мариуполе - СМИ

Как минимум две компании из ФРГ - Knauf и WKB Systems - поставляют стройматериалы для использования в Мариуполе, следует из расследования программы Monitor Немецкого телеканала ARD.

Война •   •  11435 просмотра
Немецкие компании помогают рф со строительством в оккупированном Мариуполе - СМИ