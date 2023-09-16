Запорожье мог атаковать вражеский беспилотник: что известно

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“Сегодня в одном из районов областного центра загорелся пожар.По предварительным данным, причиной возгорания мог стать вражеский беспилотник неопределенного типа”, — отметил глава ОГА

Добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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