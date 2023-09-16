Запорожье мог атаковать вражеский беспилотник: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В одном из районов Запорожья сегодня вечером произошел пожар. Причиной возгорания могла стать атака вражеского беспилотника. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
Цитата
“Сегодня в одном из районов областного центра загорелся пожар.По предварительным данным, причиной возгорания мог стать вражеский беспилотник неопределенного типа”, — отметил глава ОГА
Добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Запорожском направлении пограничник приземлил вражеский беспилотник с самодельной взрывчаткой