На Запорізькому напрямку прикордонник приземлив ворожий безпілотник з саморобною вибухівкою

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Захисник ще на підльоті вловив ворожі ноти “непроханого” та встиг підготуватися до зустрічі.

“Антидронова соната” у виконанні Моцарта була неймовірною — квадрик, зачарований звучанням мелодії залишився назавжди, так і не діставшись пункту призначення... Зауважимо, що це вже п’ятий дрон, який вполювали наші прикордонники на вказаному напрямку впродовж тижня!" — повідомили у ДПСУ.

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