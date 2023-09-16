На Запорізькому напрямку прикордонник приземлив ворожий безпілотник з саморобною вибухівкою
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. На Запорізькому напрямку прикордонник на псевдо Моцарт приземлив ворожий безпілотник з пластиковою пляшкою, нашпигованою саморобною вибухівкою, передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.
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Захисник ще на підльоті вловив ворожі ноти “непроханого” та встиг підготуватися до зустрічі.
“Антидронова соната” у виконанні Моцарта була неймовірною — квадрик, зачарований звучанням мелодії залишився назавжди, так і не діставшись пункту призначення... Зауважимо, що це вже п’ятий дрон, який вполювали наші прикордонники на вказаному напрямку впродовж тижня!" — повідомили у ДПСУ.
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