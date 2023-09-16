Спецпризначенці влаштували окупантам чергову "небесну кару" FPV-дронами
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Спецпризначенці СБУ влаштували чергову “небесну кару” окупантам FPV-дронами і показали відео, передає УНН.
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Як повідомили у СБУ, у росіян знову суттєво поменшало тяжкої техніки на бойових рубежах.
Рахунок ворожих втрат у результаті роботи воїнів ЦСО «А» СБУ за декілька тижнів наступний:
▪️ 13 танків
▪️ 28 ББМ
▪️ 15 артилерійських систем
▪️ 32 одиниці автомобільної техніки
▪️ 2 засоби спостереження
▪️ 40 вогневих позицій і фортифікаційних споруд
Крім того, у координації з побратимами-артилеристами ЗСУ було вражено ще 4 РСЗВ, 6 артсистем і станцію радіоелектронної боротьби. А ще близько 50 окупантів припинили топтати українську землю.