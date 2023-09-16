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Спецназовцы устроили оккупантам очередную "небесную кару" FPV-дронами

Киев • УНН

 • 290693 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Спецназовцы СБУ устроили очередную “небесную казнь” оккупантам FPV-дронами и показали видео, передает УНН.

Детали

Как сообщили в СБУ, у россиян снова существенно уменьшилось тяжелой техники на боевых рубежах.

Счет вражеских потерь в результате работы воинов ЦСО «А» СБУ за несколько недель следующий:

▪️ 13 танков
▪️ 28 ББМ
▪️ 15 артиллерийских систем
▪️ 32 единицы автомобильной техники
▪️ 2 средства наблюдения
▪️ 40 огневых позиций и фортификационных сооружений

Кроме того, в координации с собратьями-артиллеристами ВСУ было поражено еще 4 РСЗО, 6 артсистем и станцию радиоэлектронной борьбы. А еще около 50 оккупантов прекратили топтать украинскую землю.

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