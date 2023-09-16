На Запорожском направлении пограничник приземлил вражеский беспилотник с самодельной взрывчаткой

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Защитник еще на подлете уловил вражеские ноты “незваного” и успел подготовиться к встрече.

“Антидронова соната” в исполнении Моцарта была невероятной — квадрик, очарованный звучанием мелодии остался навсегда, так и не добравшись до пункта назначения... Отметим, что это уже пятый дрон, который поймали наши пограничники на указанном направлении в течение недели!" — сообщили в ГПСУ.

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