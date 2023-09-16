Запоріжжя міг атакувати ворожий безпілотник: що відомо

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“Сьогодні в одному з районів обласного центру зайнялася пожежа.За попередніми даними, причиною займання міг стати ворожий безпілотник невизначеного типу”, — зазначив голова ОВА

Додав, що інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

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