Заподозрили в краже мешка лука: в Харьковской области мужчину привязали к столбу липкой лентой
Киев • УНН
В Харькове полиция расследует дело о пытках мужчины, которого привязали к столбу за кражу. Предприниматель с рынка обвинил его в краже мешка лука.
В Харькове полиция начала уголовное производство по факту пыток человека. Видео, на котором был изображен привязанный к столбу потерпевший, правоохранители обнаружили в социальной сети, пишет УНН.
Правоохранители сообщили, что мужчина якобы совершил кражу на рынке и стал жертвой "самосуда". Сейчас полиция устанавливает все детали происшествия.
"Сегодня во время мониторинга сети Интернет правоохранители обнаружили видео с признаками пыток человека. На нем изображен мужчина, которого привязали липкой лентой к столбу за якобы совершение кражи", - говорится в сообщении.
На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что предприниматель, который торгует на рынке, обвинил потерпевшего в краже мешка лука и таким образом решил его проучить. Через несколько минут пострадавшего освободили.
По этому факту следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 127 УКУ (пытки). Правоохранители изъяли вещественные доказательства и проводят все необходимые следственные действия.
Дополнение
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