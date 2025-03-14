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Заподозрили в краже мешка лука: в Харьковской области мужчину привязали к столбу липкой лентой

Киев • УНН

 • 12993 просмотра

В Харькове полиция расследует дело о пытках мужчины, которого привязали к столбу за кражу. Предприниматель с рынка обвинил его в краже мешка лука.

Заподозрили в краже мешка лука: в Харьковской области мужчину привязали к столбу липкой лентой

В Харькове полиция начала уголовное производство по факту пыток человека. Видео, на котором был изображен привязанный к столбу потерпевший, правоохранители обнаружили в социальной сети, пишет УНН.

Правоохранители сообщили, что мужчина якобы совершил кражу на рынке и стал жертвой "самосуда". Сейчас полиция устанавливает все детали происшествия.

"Сегодня во время мониторинга сети Интернет правоохранители обнаружили видео с признаками пыток человека. На нем изображен мужчина, которого привязали липкой лентой к столбу за якобы совершение кражи", - говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что предприниматель, который торгует на рынке, обвинил потерпевшего в краже мешка лука и таким образом решил его проучить. Через несколько минут пострадавшего освободили.

По этому факту следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 127 УКУ (пытки). Правоохранители изъяли вещественные доказательства и проводят все необходимые следственные действия.

Дополнение

Оперуполномоченного ГУ "Бердянская исправительная колония (№ 77)", который принимал участие в систематических пытках осужденных, задержали и сообщили о подозрении.

В Николаевской области выявлены серьезные нарушения прав детей в реабилитационном центре. Малышей жестоко фиксировали ремнями к стульям для кормления. Это приводило к отекам, в частности у 6-месячного младенца.

Лилия Подоляк

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