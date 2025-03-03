Не лікували і зв'язували ременями: у дитячих закладах Миколаївщини виявили жорстоке поводження з дітьми

У Миколаївській області виявлені серйозні порушення прав дітей у реабілітаційному центрі. Малюків жорстоко фіксували ременями до стільців для годування, що призводило до набряків, зокрема у 6-місячного немовляти. Про це повідомляє Офіс Омбудсмана України, передає УНН.

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У Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям для спрощення догляду використовувались жорстокі методи примусової фіксації.

Дітей, які потребують особливого догляду, фіксували ременями в стільцях для годування та дитячих візочках, аби вони не вимагали багато уваги. Це включало навіть 6-місячних немовлят, руки яких після фіксації були набряклими і мали сліди від ременів - йдеться у повідомленні.

Адміністрація закладу пояснювала це тим, що "запобігають травмуванню", але цей метод є неприйнятним і порушує права дитини.

Також за 8 дітей, серед яких 5 немовлят і 3 паліативні пацієнти, відповідали лише два працівники, хоча повинно було бути 89 осіб за списками.

Персонал також демонстрував дискримінаційний підхід до дітей з інвалідністю, стверджуючи, що такі діти "нікому не потрібні" і "їх не хочуть брати до родин", що є порушенням їхніх прав на виховання в сімейному оточенні.

Також в одному з евакуйованих закладів діти змушені були навчатися дистанційно через месенджери, хоча в закладі були всі умови для проведення класних занять.

У Лисогірській спецшколі евакуйовані діти були розділені на "своїх" і "чужих", обмежуючи доступ до основних послуг для евакуйованих дітей.

Діти жили у занедбаних будівлях, де умови перебування були непридатними:

Переповнені кімнати (до 10 дітей), ліжка стояли впритул.

Не кожна дитина мала власну тумбочку.

Температура в кімнатах не перевищувала 15°C, що є неприязним для перебування дітей.

Діти отримували протерміновані психотропні препарати, а також в одному з закладів було зафіксовано, що діти, які захворіли на коросту, не отримували медичну допомогу протягом 9 днів.

Дітям із висипом на шкірі не було надано належної медичної допомоги, і представники Омбудсмана вимушені були викликати бригаду екстреної медичної допомоги.

Діти з Миколаївського центру соціально-психологічної реабілітації користуються спільною ванною кімнатою, яка не має дверей або перегородок, що порушує їх право на приватність.

Крім того, в підсобних приміщеннях одного з закладів фахівці виявли алкоголь.

Омбудсман Дмитро Лубінець звернув увагу на ці порушення і направив заяву до Офісу Генерального прокурора України про вчинення злочину, передбаченого статтею 127 Кримінального кодексу України (катування), а також направив заяви до Миколаївської обласної військової адміністрації та Міністерства соціальної політики для усунення цих порушень та забезпечення належного догляду за дітьми.

У приватному пансіонаті літніх людей прив’язували мотузками до ліжок та замикали у кімнатах - омбудсмен