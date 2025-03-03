Не лечили и связывали ремнями: в детских учреждениях Николаевской области выявили жестокое отношение с детьми

В Николаевской области выявлены серьезные нарушения прав детей в реабилитационном центре. Малышей жестоко фиксировали ремнями к стульям для кормления, что приводило к отекам, в частности у 6-месячного младенца. Об этом сообщает Офис Уполномоченного по правам человека Украины, передает УНН.

Детали

В Центре медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям для упрощения ухода использовались жестокие методы принудительной фиксации.

Детей, которые нуждаются в особом уходе, фиксировали ремнями в стульях для кормления и детских колясках, чтобы они не требовали много внимания. Это касалось даже 6-месячных младенцев, руки которых после фиксации были отечными и имели следы от ремней. - речь идет в сообщении.

Администрация заведения объясняла это тем, что "предотвращают травмирование", но этот метод является неприемлемым и нарушает права ребенка.

Также за 8 детей, среди которых 5 младенцев и 3 паллиативных пациента, отвечали лишь два работника, хотя должно было быть 89 человек по спискам.

Персонал также демонстрировал дискриминационный подход к детям с инвалидностью, утверждая, что такие дети "никому не нужны" и "их не хотят брать в семьи", что является нарушением их прав на воспитание в семейной обстановке.

Также в одном из эвакуированных учреждений дети были вынуждены учиться дистанционно через мессенджеры, хотя в учреждении были все условия для проведения классных занятий.

В Лисогорской спецшколе эвакуированные дети были разделены на "своих" и "чужих", ограничивая доступ к основным услугам для эвакуированных детей.

Дети жили в заброшенных зданиях, где условия пребывания были непригодными:

Переполненные комнаты (до 10 детей), кровати стояли вплотную.

Не каждое дитя имело собственный тумбочку.

Температура в комнатах не превышала 15°C, что является неблагоприятным для пребывания детей.

Дети получали просроченные психотропные препараты, а также в одном из учреждений было зафиксировано, что дети, заболевшие чесоточницей, не получали медицинскую помощь в течение 9 дней.

Детям с высыпаниями на коже не была оказана надлежащая медицинская помощь, и представители Омбудсмена были вынуждены вызвать бригаду экстренной медицинской помощи.

Дети из Николаевского центра социально-психологической реабилитации пользуются общей ванной комнатой, которая не имеет дверей или перегородок, что нарушает их право на приватность.

Кроме того, в подсобных помещениях одного из заведений специалисты обнаружили алкоголь.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обратил внимание на эти нарушения и направил заявление в Офис Генерального прокурора Украины о совершении преступления, предусмотренного статьей 127 Уголовного кодекса Украины (пытки), а также направил заявления в Николаевскую областную военную администрацию и Министерство социальной политики для устранения этих нарушений и обеспечения надлежащего ухода за детьми.

В частном пансионате пожилых людей привязывали веревками к кроватям и запирали в комнатах - омбудсмен