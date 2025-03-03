Не лечили и связывали ремнями: в детских учреждениях Николаевской области выявили жестокое отношение с детьми

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 18132 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 35156 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 68169 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 218179 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125380 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393771 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312598 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214173 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244427 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255259 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.4м/с
64%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16870 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12631 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13572 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16423 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13915 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134573 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 218184 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393773 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255628 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312599 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Европа

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 4430 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16436 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47229 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72610 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57662 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Не лечили и связывали ремнями: в детских учреждениях Николаевской области выявили жестокое отношение с детьми

Киев • УНН

 • 19207 просмотра

В реабилитационном центре Николаевской области выявлено жестокое обращение с детьми, включая фиксацию младенцев ремнями. Также зафиксированы ненадлежащие условия содержания и отсутствие медицинской помощи в других детских учреждениях.

Не лечили и связывали ремнями: в детских учреждениях Николаевской области выявили жестокое отношение с детьми

В Николаевской области выявлены серьезные нарушения прав детей в реабилитационном центре. Малышей жестоко фиксировали ремнями к стульям для кормления, что приводило к отекам, в частности у 6-месячного младенца. Об этом сообщает Офис Уполномоченного по правам человека Украины, передает УНН.

Детали

В Центре медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям для упрощения ухода использовались жестокие методы принудительной фиксации.

Детей, которые нуждаются в особом уходе, фиксировали ремнями в стульях для кормления и детских колясках, чтобы они не требовали много внимания. Это касалось даже 6-месячных младенцев, руки которых после фиксации были отечными и имели следы от ремней.

- речь идет в сообщении.

Администрация заведения объясняла это тем, что "предотвращают травмирование", но этот метод является неприемлемым и нарушает права ребенка.

Также за 8 детей, среди которых 5 младенцев и 3 паллиативных пациента, отвечали лишь два работника, хотя должно было быть 89 человек по спискам.

Персонал также демонстрировал дискриминационный подход к детям с инвалидностью, утверждая, что такие дети "никому не нужны" и "их не хотят брать в семьи", что является нарушением их прав на воспитание в семейной обстановке.

Также в одном из эвакуированных учреждений дети были вынуждены учиться дистанционно через мессенджеры, хотя в учреждении были все условия для проведения классных занятий.

В Лисогорской спецшколе эвакуированные дети были разделены на "своих" и "чужих", ограничивая доступ к основным услугам для эвакуированных детей.

Дети жили в заброшенных зданиях, где условия пребывания были непригодными:

  • Переполненные комнаты (до 10 детей), кровати стояли вплотную.
  • Не каждое дитя имело собственный тумбочку.
  • Температура в комнатах не превышала 15°C, что является неблагоприятным для пребывания детей.

Дети получали просроченные психотропные препараты, а также в одном из учреждений было зафиксировано, что дети, заболевшие чесоточницей, не получали медицинскую помощь в течение 9 дней.

Детям с высыпаниями на коже не была оказана надлежащая медицинская помощь, и представители Омбудсмена были вынуждены вызвать бригаду экстренной медицинской помощи.

Дети из Николаевского центра социально-психологической реабилитации пользуются общей ванной комнатой, которая не имеет дверей или перегородок, что нарушает их право на приватность.

Кроме того, в подсобных помещениях одного из заведений специалисты обнаружили алкоголь.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обратил внимание на эти нарушения и направил заявление в Офис Генерального прокурора Украины о совершении преступления, предусмотренного статьей 127 Уголовного кодекса Украины (пытки), а также направил заявления в Николаевскую областную военную администрацию и Министерство социальной политики для устранения этих нарушений и обеспечения надлежащего ухода за детьми.

В частном пансионате пожилых людей привязывали веревками к кроватям и запирали в комнатах - омбудсмен18.02.25, 13:13 • 46824 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Министерство социальной политики Украины
Генеральный прокурор Украины
Украина
Николаев
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,783.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,822.85