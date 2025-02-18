В частном пансионате пожилых людей привязывали веревками к кроватям и запирали в комнатах - омбудсмен

Проверка частного пансионата «Луч жизни» в Хмельницкой области выявила грубые нарушения прав человека. Об этом в своем Telegram сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует УНН.

Детали

По его словам, региональная группа «Национального превентивного механизма» осуществила повторное посещение заведения в Каменце-Подольском.

Во время проверки были выявлены грубые нарушения прав человека, в частности:

Жестокое обращение. 4 пожилых человека были привязаны веревками к кроватям за руки и ноги. По словам подопечных, это делают, чтобы они не выходили из комнаты.

Нарушение свободы и неприкосновенности. Комнаты запирались снаружи, в закрытой комнате обнаружено 5 человек с психическими расстройствами.

Неудовлетворительные жилищные условия. Стены с плесенью, комнаты нуждаются в ремонте, не хватает мебели.

Отсутствие приватности. Коечные подопечные не обеспечены надлежащими условиями при осуществлении санитарно-гигиенических процедур.

Я немедленно направил сообщение в органы полиции для дальнейшего реагирования. Также субъекту хозяйственной деятельности будут направлены официальные рекомендации по устранению выявленных нарушений и предотвращению их повторения, - отметил омбудсмен.

Напомним,

В Турья-Реметивском психоневрологическом интернате, что в Закарпатской области, выявлены многочисленные нарушения с неудовлетворительными условиями проживания для пациентов. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.