В частном пансионате пожилых людей привязывали веревками к кроватям и запирали в комнатах - омбудсмен
Киев • УНН
В пансионате «Луч жизни» обнаружено привязывание людей к кроватям и запирание в комнатах. Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о грубых нарушениях прав человека и направил обращение в полицию.
Проверка частного пансионата «Луч жизни» в Хмельницкой области выявила грубые нарушения прав человека. Об этом в своем Telegram сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует УНН.
Детали
По его словам, региональная группа «Национального превентивного механизма» осуществила повторное посещение заведения в Каменце-Подольском.
Во время проверки были выявлены грубые нарушения прав человека, в частности:
- Жестокое обращение. 4 пожилых человека были привязаны веревками к кроватям за руки и ноги. По словам подопечных, это делают, чтобы они не выходили из комнаты.
- Нарушение свободы и неприкосновенности. Комнаты запирались снаружи, в закрытой комнате обнаружено 5 человек с психическими расстройствами.
- Неудовлетворительные жилищные условия. Стены с плесенью, комнаты нуждаются в ремонте, не хватает мебели.
- Отсутствие приватности. Коечные подопечные не обеспечены надлежащими условиями при осуществлении санитарно-гигиенических процедур.
Я немедленно направил сообщение в органы полиции для дальнейшего реагирования. Также субъекту хозяйственной деятельности будут направлены официальные рекомендации по устранению выявленных нарушений и предотвращению их повторения,
Напомним,
В Турья-Реметивском психоневрологическом интернате, что в Закарпатской области, выявлены многочисленные нарушения с неудовлетворительными условиями проживания для пациентов. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.