У приватному пансіонаті літніх людей прив’язували мотузками до ліжок та замикали у кімнатах - омбудсмен

Перевірка приватного пансіонату "Промінь життя" у Хмельницькій області виявила грубі порушення прав людини. Про це у своєму Telegram повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує УНН.

Деталі

За його словами, регіональна група "Національного превентивного механізму" здійснила повторне відвідування закладу у Кам’янці-Подільскому.

Під час перевірки були виявлені грубі порушення прав людини, зокрема:

Я негайно направив повідомлення в органи поліції для подальшого реагування. Також суб’єкту господарської діяльності будуть скеровані офіційні рекомендації щодо усунення виявлених порушень та запобіганню їх повторенню,