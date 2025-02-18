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У приватному пансіонаті літніх людей прив’язували мотузками до ліжок та замикали у кімнатах - омбудсмен

Київ • УНН

 • 46784 перегляди

У пансіонаті "Промінь життя" виявлено прив'язування людей до ліжок та замикання у кімнатах. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про грубі порушення прав людини та направив звернення до поліції.

Перевірка приватного пансіонату "Промінь життя" у Хмельницькій області виявила грубі порушення прав людини. Про це у своєму Telegram повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує УНН.

Деталі

За його словами, регіональна група "Національного превентивного механізму" здійснила повторне відвідування закладу у Кам’янці-Подільскому.

Під час перевірки були виявлені грубі порушення прав людини, зокрема:

  • Жорстоке поводження. 4 людини похилого віку були прив’язані мотузками до ліжок за руки та ноги. За словами підопічних, це роблять, щоб вони не виходили з кімнати.
    •  Порушення свободи та недоторканості. Кімнати замикалися ззовні, у закритій кімнаті виявлено 5 осіб із психічними розладами.
      • Незадовільні житлові умови. Стіни з пліснявою, кімнати потребують ремонту, не вистачає меблів.
        • Відсутність приватності. Ліжкові підопічні не забезпечені належними умовами під час здійснення санітарно-гігієнічних процедур.

          Я негайно направив повідомлення в органи поліції для подальшого реагування. Також суб’єкту господарської діяльності будуть скеровані офіційні рекомендації щодо усунення виявлених порушень та запобіганню їх повторенню,

          - зазначив омбудсмен.
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          Нагадаємо

          В Тур’я-Реметівському психоневрологічному інтернаті, що в Закарпатській області, виявлені численні порушення із незадовільними умовами проживання для пацієнтів. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

          Лілія Подоляк

          Лілія Подоляк

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