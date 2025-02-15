Вибиті шибки, пліснява та плями від крові: Лубінець повідомив про численні порушення в психоневрологічному інтернаті на Закарпатті

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 10282 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 45149 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127253 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 186060 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149940 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140588 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118346 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108440 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103061 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 145451 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 73605 перегляди
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 27506 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 62345 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 76982 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 71070 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 145455 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 144415 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 278105 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 306888 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 242695 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 24103 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 64480 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 112701 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 135663 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117867 перегляди
Актуальне
Вибиті шибки, пліснява та плями від крові: Лубінець повідомив про численні порушення в психоневрологічному інтернаті на Закарпатті

Вибиті шибки, пліснява та плями від крові: Лубінець повідомив про численні порушення в психоневрологічному інтернаті на Закарпатті

Київ • УНН

 • 30551 перегляди

В Тур'я-Реметівському психоневрологічному інтернаті виявлено критичні порушення умов проживання пацієнтів. Серед проблем - пліснява, вибиті вікна, відсутність води та висока смертність - 21 людина у 2024 році.

В Тур’я-Реметівському психоневрологічному інтернаті, що в Закарпатській області, виявлені численні порушення із незадовільними умовами проживання для пацієнтів. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram, передає УНН.

Деталі

Лубінець розповів, що минулого місяця працівники Офісу Омбудсмана вкотре здійснили візит до Тур’я-Реметівського психоневрологічного інтернату. За його словами, під час перевірки встановили вкрай незадовільні умови проживання пацієнтів, зокрема:

  • більшість кімнат, де проживають підопічні, потребують ремонту, оскільки в них наявна пліснява;
    • обдерта штукатурка, плями від крові, відсутні ручки на вікнах та вибиті шибки;
      • до цього часу не облаштовані відповідно до вимог законодавства приміщення, які мають використовуватись для тимчасового укриття пацієнтів та персоналу закладу під час повітряної тривоги або обстрілів;
        • в санітарно-гігієнічних приміщеннях відсутні засоби гігієни, не всі унітази обладнані накладками на унітаз, в кранах відсутнє водопостачання;
          • у всіх житлових приміщеннях стоїть стійкий неприємний запах.

            Також моніторингова група НПМ зафіксувала достатньо високу смертність пацієнтів — у 2024 році померла 21 людина.

            "Звіт про виявлені порушення негайно скерували в компетентні органи", - додав Лубінець.

            Тетяна Краєвська

            Тетяна Краєвська

            СуспільствоЗдоров'я
            verkhovna-radaВерховна Рада
            ukrainaУкраїна

            Звернутися з питань розміщення реклами