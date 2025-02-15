Вибиті шибки, пліснява та плями від крові: Лубінець повідомив про численні порушення в психоневрологічному інтернаті на Закарпатті

В Тур’я-Реметівському психоневрологічному інтернаті, що в Закарпатській області, виявлені численні порушення із незадовільними умовами проживання для пацієнтів. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram, передає УНН.

Деталі

Лубінець розповів, що минулого місяця працівники Офісу Омбудсмана вкотре здійснили візит до Тур’я-Реметівського психоневрологічного інтернату. За його словами, під час перевірки встановили вкрай незадовільні умови проживання пацієнтів, зокрема:

більшість кімнат, де проживають підопічні, потребують ремонту, оскільки в них наявна пліснява;

обдерта штукатурка, плями від крові, відсутні ручки на вікнах та вибиті шибки;

до цього часу не облаштовані відповідно до вимог законодавства приміщення, які мають використовуватись для тимчасового укриття пацієнтів та персоналу закладу під час повітряної тривоги або обстрілів;

в санітарно-гігієнічних приміщеннях відсутні засоби гігієни, не всі унітази обладнані накладками на унітаз, в кранах відсутнє водопостачання;

у всіх житлових приміщеннях стоїть стійкий неприємний запах.

Також моніторингова група НПМ зафіксувала достатньо високу смертність пацієнтів — у 2024 році померла 21 людина.

"Звіт про виявлені порушення негайно скерували в компетентні органи", - додав Лубінець.