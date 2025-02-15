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Выбитые стекла, плесень и пятна от крови: Лубинец сообщил о многочисленных нарушениях в психоневрологическом интернате на Закарпатье

Выбитые стекла, плесень и пятна от крови: Лубинец сообщил о многочисленных нарушениях в психоневрологическом интернате на Закарпатье

Киев  •  УНН

 • 5490 просмотра

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В Турья-Реметивском психоневрологическом интернате выявлены критические нарушения условий проживания пациентов. Среди проблем - плесень, выбитые окна, отсутствие воды и высокая смертность - 21 человек в 2024 году.

В Турья-Реметивском психоневрологическом интернате, что в Закарпатской области, выявлены многочисленные нарушения с неудовлетворительными условиями проживания для пациентов. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram, передает УНН.

Детали

Лубинец рассказал, что в прошлом месяце работники Офиса Омбудсмена в очередной раз совершили визит в Турья-Реметивский психоневрологический интернат. По его словам, во время проверки установили крайне неудовлетворительные условия проживания пациентов, в частности:

  • большинство комнат, где проживают подопечные, требуют ремонта, поскольку в них имеется плесень;
  • ободранная штукатурка, пятна от крови, отсутствуют ручки на окнах и выбитые стекла;
  • до сих пор не обустроены в соответствии с требованиями законодательства помещения, которые должны использоваться для временного укрытия пациентов и персонала учреждения во время воздушной тревоги или обстрелов;
  • в санитарно-гигиенических помещениях отсутствуют средства гигиены, не все унитазы оборудованы накладками на унитаз, в кранах отсутствует водоснабжение;
  • во всех жилых помещениях стоит стойкий неприятный запах.

Также мониторинговая группа НПМ зафиксировала достаточно высокую смертность пациентов - в 2024 году умер 21 человек.

«Отчет о выявленных нарушениях немедленно направили в компетентные органы», - добавил Лубинец.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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