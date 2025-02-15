Выбитые стекла, плесень и пятна от крови: Лубинец сообщил о многочисленных нарушениях в психоневрологическом интернате на Закарпатье

В Турья-Реметивском психоневрологическом интернате, что в Закарпатской области, выявлены многочисленные нарушения с неудовлетворительными условиями проживания для пациентов. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram, передает УНН.

Детали

Лубинец рассказал, что в прошлом месяце работники Офиса Омбудсмена в очередной раз совершили визит в Турья-Реметивский психоневрологический интернат. По его словам, во время проверки установили крайне неудовлетворительные условия проживания пациентов, в частности:

большинство комнат, где проживают подопечные, требуют ремонта, поскольку в них имеется плесень;

ободранная штукатурка, пятна от крови, отсутствуют ручки на окнах и выбитые стекла;

до сих пор не обустроены в соответствии с требованиями законодательства помещения, которые должны использоваться для временного укрытия пациентов и персонала учреждения во время воздушной тревоги или обстрелов;

в санитарно-гигиенических помещениях отсутствуют средства гигиены, не все унитазы оборудованы накладками на унитаз, в кранах отсутствует водоснабжение;

во всех жилых помещениях стоит стойкий неприятный запах.

Также мониторинговая группа НПМ зафиксировала достаточно высокую смертность пациентов - в 2024 году умер 21 человек.

«Отчет о выявленных нарушениях немедленно направили в компетентные органы», - добавил Лубинец.