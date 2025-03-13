Оперуповноваженого Бердянської виправної колонії затримано за катування засуджених - ДБР

Оперуповноваженому ДУ "Бердянська виправна колонія (№ 77)", який брав участь у систематичних катуваннях засуджених затримали та повідомили про підозру.

Про це повідомляє ДБР, пише УНН.

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Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру оперуповноваженому ДУ "Бердянська виправна колонія (№ 77)", який брав участь у систематичних катуваннях засуджених - йдеться у повідомленні.

За інформацією, побори та катування в колонії здійснювались протягом 2016-2020 років. Керівництво установи запровадило цілу процедуру катування засуджених та вимагання у них та їхніх рідних грошей.

З моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої до них застосовувалися витончені види катувань, фізичний та психологічний тиск, основною метою яких було зламати волю людини і примусити беззаперечно виконувати будь-які вказівки - повідомляє ДБР.

Потім, як повідомляється, засуджений потрапляв до рук інших, заздалегідь відібраних адміністрацією установи, засуджених, які погодилися на участь у злочинній організації та були визначені виконавцями протиправних дій. Протягом перших 14 днів на карантині нові засуджені піддавалися численним жорстоким катуванням.

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Їх били пластиковою або дерев’яною палицею по стопах, кулаками в область хребців шиї, викручували руки за спиною, били палицею по сідничній області, відбивали фаланги пальців рук пластиковою або дерев’яною палицею, заносили під нігті грибкові інфекції забрудненою швейною голкою - йдеться у повідомленні.

Окрім того, застосовувалось зв’язування або іммобілізація особи на тривалий час, довготривале стояння в одному положенні протягом декількох годин, присідання понад 500 і більше раз, безпідставне миття підлоги протягом цілого світлового дня та тощо.

ДБР повідомляє, що в перервах між катуваннями потерпілим пропонували зателефонувати своїм родичам і попросити передати гроші на спеціально визначену картку, сума яких варіювалася від однієї до 100 тисяч гривень.

Таким чином, родичі засуджених були змушені виконувати вимоги катівників.

Зібрані кошти щомісячно направлялися до установи виконання покарань у посилках для конкретно визначених засуджених, надалі вилучалися у них та передавалися керівникам злочинної організації - йдеться у повідомленні.

Наразі затриманому оперуповноваженому повідомлено про підозру в участі у злочинній організації та катуванні за статтею Кримінального Кодексу України.

Зокрема, санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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