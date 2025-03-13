Оперуповноваженого Бердянської виправної колонії затримано за катування засуджених - ДБР

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
17:29 • 29914 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 45866 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 50755 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 56496 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 68604 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 57071 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56187 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 120360 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82081 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 226804 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.1м/с
64%
Популярнi новини

"Укрпошта" закупляла курячі ноги для самозахисту листонош від собак

9 квітня, 13:03 • 14575 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21524 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18368 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17147 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

17:52 • 18717 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 88874 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 120360 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 226804 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 403733 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 396127 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

16:54 • 11204 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17149 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18370 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21526 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75312 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Оперуповноваженого Бердянської виправної колонії затримано за катування засуджених - ДБР

Київ • УНН

 • 12937 перегляди

ДБР затримало оперуповноваженого Бердянської колонії за систематичні катування засуджених протягом 2016-2020 років. Він підозрюється в участі у злочинній організації.

Оперуповноваженого Бердянської виправної колонії затримано за катування засуджених - ДБР

Оперуповноваженому ДУ "Бердянська виправна колонія (№ 77)", який брав участь у систематичних катуваннях засуджених затримали та повідомили про підозру.

Про це повідомляє ДБР, пише УНН.

Деталі 

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру оперуповноваженому ДУ "Бердянська виправна колонія (№ 77)", який брав участь у систематичних катуваннях засуджених

- йдеться у повідомленні. 

За інформацією, побори та катування в колонії здійснювались протягом 2016-2020 років. Керівництво установи запровадило цілу процедуру катування засуджених та вимагання у них та їхніх рідних грошей.

З моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої до них застосовувалися витончені види катувань, фізичний та психологічний тиск, основною метою яких було зламати волю людини і примусити беззаперечно виконувати будь-які вказівки

- повідомляє ДБР.

Потім, як повідомляється, засуджений потрапляв до рук інших, заздалегідь відібраних адміністрацією установи, засуджених, які погодилися на участь у злочинній організації та були визначені виконавцями протиправних дій. Протягом перших 14 днів на карантині нові засуджені піддавалися численним жорстоким катуванням.

В Одесі за $16 тисяч військовослужбовець “штампував” ухилянтам фальшиві діагнози з психіатричної лікарні10.03.25, 23:02 • 28483 перегляди

Їх били пластиковою або дерев’яною палицею по стопах, кулаками в область хребців шиї, викручували руки за спиною, били палицею по сідничній області, відбивали фаланги пальців рук пластиковою або дерев’яною палицею, заносили під нігті грибкові інфекції забрудненою швейною голкою

- йдеться у повідомленні. 

Окрім того, застосовувалось зв’язування або іммобілізація особи на тривалий час, довготривале стояння в одному положенні протягом декількох годин, присідання понад 500 і більше раз, безпідставне миття підлоги протягом цілого світлового дня та тощо.

ДБР повідомляє, що в перервах між катуваннями потерпілим пропонували зателефонувати своїм родичам і попросити передати гроші на спеціально визначену картку, сума яких варіювалася від однієї до 100 тисяч гривень.

Таким чином, родичі засуджених були змушені виконувати вимоги катівників.

Зібрані кошти щомісячно направлялися до установи виконання покарань у посилках для конкретно визначених засуджених, надалі вилучалися у них та передавалися керівникам злочинної організації

- йдеться у повідомленні.

Наразі затриманому оперуповноваженому повідомлено про підозру в участі у злочинній організації та катуванні за статтею Кримінального Кодексу України. 

Зокрема, санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Незаконно оформив бойові виплати на понад 7 млн грн: повідомлено про підозру командиру військової частини з Київщини10.03.25, 13:31 • 11984 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Кримінал та НП
Україна
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,279.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,099.10
Ethereum
$1,671.29