Оперуполномоченного Бердянской исправительной колонии задержали за пытки осужденных – ГБР

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17052 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 32159 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66629 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216199 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124111 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392876 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311736 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213996 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244346 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255193 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
64%
Популярные новости

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46859 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133599 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15938 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15392 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

18:13 • 12893 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133604 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216199 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392876 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255039 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311736 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3796 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15396 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46863 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72376 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57438 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Оперуполномоченного Бердянской исправительной колонии задержали за пытки осужденных – ГБР

Киев • УНН

 • 12935 просмотра

ГБР задержало оперуполномоченного Бердянской колонии за систематические пытки осужденных в течение 2016-2020 годов. Он подозревается в участии в преступной организации.

Оперуполномоченного Бердянской исправительной колонии задержали за пытки осужденных – ГБР

Оперуполномоченному ГУ "Бердянская исправительная колония (№ 77)", который участвовал в систематических пытках осужденных, задержали и сообщили о подозрении.

Об этом сообщает ГБР, пишет УНН.

Детали 

Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении оперуполномоченному ГУ "Бердянская исправительная колония (№ 77)", который участвовал в систематических пытках осужденных

- говорится в сообщении. 

По информации, поборы и пытки в колонии осуществлялись в течение 2016-2020 годов. Руководство учреждения ввело целую процедуру пыток осужденных и вымогательства у них и их родных денег.

С момента прибытия в колонию каждый из осужденных проходил жесткую процедуру приема, во время которой к ним применялись изощренные виды пыток, физическое и психологическое давление, основной целью которых было сломать волю человека и заставить беспрекословно выполнять любые указания

- сообщает ГБР.

Затем, как сообщается, осужденный попадал в руки других, заранее отобранных администрацией учреждения, осужденных, которые согласились на участие в преступной организации и были определены исполнителями противоправных действий. В течение первых 14 дней на карантине новые осужденные подвергались многочисленным жестоким пыткам.

В Одессе за $16 тысяч военнослужащий "штамповал" уклонистам фальшивые диагнозы из психиатрической больницы10.03.25, 23:02 • 28483 просмотра

Их били пластиковой или деревянной палкой по стопам, кулаками в область позвонков шеи, выкручивали руки за спиной, били палкой по ягодичной области, отбивали фаланги пальцев рук пластиковой или деревянной палкой, заносили под ногти грибковые инфекции загрязненной швейной иглой

- говорится в сообщении. 

Кроме того, применялось связывание или иммобилизация лица на длительное время, долговременное стояние в одном положении в течение нескольких часов, приседания более 500 и более раз, безосновательное мытье пола в течение целого светового дня и тому подобное.

ГБР сообщает, что в перерывах между пытками потерпевшим предлагали позвонить своим родственникам и попросить передать деньги на специально определенную карточку, сумма которых варьировалась от одной до 100 тысяч гривен.

Таким образом, родственники осужденных были вынуждены выполнять требования палачей.

Собранные средства ежемесячно направлялись в учреждение исполнения наказаний в посылках для конкретно определенных осужденных, в дальнейшем изымались у них и передавались руководителям преступной организации

- говорится в сообщении.

Сейчас задержанному оперуполномоченному сообщено о подозрении в участии в преступной организации и пытках по статье Уголовного кодекса Украины. 

В частности, санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Незаконно оформив боевые выплаты на сумму более 7 млн грн: сообщено о подозрении командиру военной части из Киевской области10.03.25, 13:31 • 11984 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

Криминал и ЧП
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20