Оперуполномоченного Бердянской исправительной колонии задержали за пытки осужденных – ГБР
Киев • УНН
ГБР задержало оперуполномоченного Бердянской колонии за систематические пытки осужденных в течение 2016-2020 годов. Он подозревается в участии в преступной организации.
Оперуполномоченному ГУ "Бердянская исправительная колония (№ 77)", который участвовал в систематических пытках осужденных, задержали и сообщили о подозрении.
Об этом сообщает ГБР, пишет УНН.
Детали
Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении оперуполномоченному ГУ "Бердянская исправительная колония (№ 77)", который участвовал в систематических пытках осужденных
По информации, поборы и пытки в колонии осуществлялись в течение 2016-2020 годов. Руководство учреждения ввело целую процедуру пыток осужденных и вымогательства у них и их родных денег.
С момента прибытия в колонию каждый из осужденных проходил жесткую процедуру приема, во время которой к ним применялись изощренные виды пыток, физическое и психологическое давление, основной целью которых было сломать волю человека и заставить беспрекословно выполнять любые указания
Затем, как сообщается, осужденный попадал в руки других, заранее отобранных администрацией учреждения, осужденных, которые согласились на участие в преступной организации и были определены исполнителями противоправных действий. В течение первых 14 дней на карантине новые осужденные подвергались многочисленным жестоким пыткам.
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Их били пластиковой или деревянной палкой по стопам, кулаками в область позвонков шеи, выкручивали руки за спиной, били палкой по ягодичной области, отбивали фаланги пальцев рук пластиковой или деревянной палкой, заносили под ногти грибковые инфекции загрязненной швейной иглой
Кроме того, применялось связывание или иммобилизация лица на длительное время, долговременное стояние в одном положении в течение нескольких часов, приседания более 500 и более раз, безосновательное мытье пола в течение целого светового дня и тому подобное.
ГБР сообщает, что в перерывах между пытками потерпевшим предлагали позвонить своим родственникам и попросить передать деньги на специально определенную карточку, сумма которых варьировалась от одной до 100 тысяч гривен.
Таким образом, родственники осужденных были вынуждены выполнять требования палачей.
Собранные средства ежемесячно направлялись в учреждение исполнения наказаний в посылках для конкретно определенных осужденных, в дальнейшем изымались у них и передавались руководителям преступной организации
Сейчас задержанному оперуполномоченному сообщено о подозрении в участии в преступной организации и пытках по статье Уголовного кодекса Украины.
В частности, санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
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