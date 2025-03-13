Оперуполномоченного Бердянской исправительной колонии задержали за пытки осужденных – ГБР

Оперуполномоченному ГУ "Бердянская исправительная колония (№ 77)", который участвовал в систематических пытках осужденных, задержали и сообщили о подозрении.

Об этом сообщает ГБР, пишет УНН.

Детали

Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении оперуполномоченному ГУ "Бердянская исправительная колония (№ 77)", который участвовал в систематических пытках осужденных - говорится в сообщении.

По информации, поборы и пытки в колонии осуществлялись в течение 2016-2020 годов. Руководство учреждения ввело целую процедуру пыток осужденных и вымогательства у них и их родных денег.

С момента прибытия в колонию каждый из осужденных проходил жесткую процедуру приема, во время которой к ним применялись изощренные виды пыток, физическое и психологическое давление, основной целью которых было сломать волю человека и заставить беспрекословно выполнять любые указания - сообщает ГБР.

Затем, как сообщается, осужденный попадал в руки других, заранее отобранных администрацией учреждения, осужденных, которые согласились на участие в преступной организации и были определены исполнителями противоправных действий. В течение первых 14 дней на карантине новые осужденные подвергались многочисленным жестоким пыткам.

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Их били пластиковой или деревянной палкой по стопам, кулаками в область позвонков шеи, выкручивали руки за спиной, били палкой по ягодичной области, отбивали фаланги пальцев рук пластиковой или деревянной палкой, заносили под ногти грибковые инфекции загрязненной швейной иглой - говорится в сообщении.

Кроме того, применялось связывание или иммобилизация лица на длительное время, долговременное стояние в одном положении в течение нескольких часов, приседания более 500 и более раз, безосновательное мытье пола в течение целого светового дня и тому подобное.

ГБР сообщает, что в перерывах между пытками потерпевшим предлагали позвонить своим родственникам и попросить передать деньги на специально определенную карточку, сумма которых варьировалась от одной до 100 тысяч гривен.

Таким образом, родственники осужденных были вынуждены выполнять требования палачей.

Собранные средства ежемесячно направлялись в учреждение исполнения наказаний в посылках для конкретно определенных осужденных, в дальнейшем изымались у них и передавались руководителям преступной организации - говорится в сообщении.

Сейчас задержанному оперуполномоченному сообщено о подозрении в участии в преступной организации и пытках по статье Уголовного кодекса Украины.

В частности, санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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