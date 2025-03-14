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Запідозрили у крадіжці мішка цибулі: на Харківщині чоловіка прив'язали до стовпа липкою стрічкою

Київ • УНН

 • 13003 перегляди

У Харкові поліція розслідує справу про катування чоловіка, якого прив'язали до стовпа за крадіжку. Підприємець з ринку звинуватив його у крадіжці мішка цибулі.

Запідозрили у крадіжці мішка цибулі: на Харківщині чоловіка прив'язали до стовпа липкою стрічкою

У Харкові поліція розпочала кримінальне провадження за фактом катування людини. Відео, на якому було зображено прив’язаного до стовпа потерпілого, правоохоронці виявили в соціальній мережі, пише УНН.

Правоохоронці повідомили, що чоловік нібито скоїв крадіжку на ринку і став жертвою "самосуду". Наразі поліція встановлює всі деталі події.

"Сьогодні під час моніторингу мережі Інтернет правоохоронці виявили відео з ознаками катування людини. На ньому зображений чоловік, якого прив’язали липкою стрічкою до стовпа за нібито вчинення крадіжки", - говориться у повідомленні.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що підприємець, який торгує на ринку, звинуватив потерпілого у крадіжці мішка цибулі й таким чином вирішив його провчити. За кілька хвилин постраждалого звільнили.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 127 ККУ (катування). Правоохоронці вилучили речові докази та проводять всі необхідні слідчі дії.

Доповнення

Оперуповноваженого ДУ "Бердянська виправна колонія (№ 77)", який брав участь у систематичних катуваннях засуджених, затримали та повідомили про підозру.

У Миколаївській області виявлені серйозні порушення прав дітей у реабілітаційному центрі. Малюків жорстоко фіксували ременями до стільців для годування. Це призводило до набряків, зокрема у 6-місячного немовляти.

Лілія Подоляк

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