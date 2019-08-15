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Меру пресечения Грымчаку будут избирать в Чернигове – адвокат

Меру пресечения Грымчаку будут избирать в Чернигове – адвокат

Киев  •  УНН

 • 12209 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрию Грымчаку будут избирать меру пресечения в Чернигове в пятницу. Об этом сообщила журналистам адвокат Юрия Грымчака Татьяна Матяш, передает корреспондент УНН.

"Скорее всего, меру пресечения будут избирать в Чернигове завтра. Завтра в 9 мы связываемся со следователем и после этого где-то на 11:00 начинаем решать все остальные вопросы - их привезут уже туда, завтра они будут находиться на процессуальных действиях ГПУ спецподразделении, после этого будет решаться вопрос. Они, оказывается, изменили подследственность и передали СБ Черниговской области следствие по этому делу, хотя отметили следователя ГПУ", - сказала адвокат.

Напомним, вчера, 14 августа, по сообщению НАБУ, задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его помощника. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Отмечается, что указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.

В НАБУ сообщили, что задержали чиновников "на горячем" во время получения части средств в размере 480 тыс. долл. США.

Грымчаку уже сообщено о подозрении.

Досудебное расследование в производстве продолжается.

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