Гримчака та помічника затримано НАБУ: відомі причини

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Детективи НАБУ спільно з представниками Управління спеціальних розслідувань ГПУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака та його помічника за підозрою у шахрайстві, передає УНН з посиланням на пресслужбу НАБУ.

“15 серпня детективи НАБУ спільно з представниками Управління спеціальних розслідувань ГПУ та СБУ, за процесуального керівництва прокурорів відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії ГПУ викрили та затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, а також його помічника за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 ККУ (шахрайство)”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вказані особи нібито за здійснення ними впливу на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол. США.

“Під час одержання частини коштів у розмірі 480 тис. дол. США. вони були затримані “на гарячому”, — заявили в пресслужбі.

Кримінальне провадження розслідує спільна слідча група у складі представників НАБУ, СБУ та УСР ГПУ.

Як повідомляв УНН, раніше дружина Юлія Гримчак повідомила, що у помешканні заступника міністра проводять обшук працівники Генеральної прокуратури.

Українські Національні Новини

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