У Гримчака проводить обшук СБУ Чернігівської області - джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У помешканні заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака проводять слідчі дії працівники Служби безпеки України. Про це УНН повідомили джерела в правоохоронних органах.
У Гримчака проводить обшуки “Служба безпеки України у Чернігівській області”, — повідомили джерела.
Як повідомляв УНН, раніше дружина Юлія Гримчак повідомила, що у помешканні заступника міністра проводять обшук працівники Генеральної прокуратури.