У Гримчака проводить обшук ГПУ – дружина
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У помешканні заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака проводять обшук працівники Генеральної прокуратури. Про це у Facebook повідомила дружина Юлія Гримчак, передає УНН.
“Зараз проходить затримка мого чоловіка Гримчака Юрія Миколайовича генеральною прокуратурою України. У нас в домі проходить обшук. Саме зараз просимо сусідів про допомогу”, — повідомила вона.
Як повідомляють ЗМІ з місця подій, інформація має відмінності: працівники СБУ та НАБУ проводять слідчі дії через підозру в отриманні хабаря помічником міністра.
Як повідомляв УНН, 26 липня працівники НАБУ та САП понад 6 годин проводили обшуки в Окружному адміністративному суді Києва.