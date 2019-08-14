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У Гримчака проводить обшук ГПУ – дружина

У Гримчака проводить обшук ГПУ – дружина

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. У помешканні заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака проводять обшук працівники Генеральної прокуратури. Про це у Facebook повідомила дружина Юлія Гримчак, передає УНН.

“Зараз проходить затримка мого чоловіка Гримчака Юрія Миколайовича генеральною прокуратурою України. У нас в домі проходить обшук. Саме зараз просимо сусідів про допомогу”, — повідомила вона.

Як повідомляють ЗМІ з місця подій, інформація має відмінності: працівники СБУ та НАБУ проводять слідчі дії через підозру в отриманні хабаря помічником міністра.

Як повідомляв УНН, 26 липня працівники НАБУ та САП понад 6 годин проводили обшуки в Окружному адміністративному суді Києва.

Українські Національні Новини

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