У Грымчака проводит обыск ГПУ - жена
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В доме заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака проводят обыск работники Генеральной прокуратуры. Об этом в Facebook сообщила жена Юлия Гримчак, передает УНН.
“Сейчас проходит задержка моего мужа Грымчака Юрия Николаевича генеральной прокуратурой Украины. У нас в доме проходит обыск. Именно сейчас просим соседей о помощи”, — сообщила она.
Как сообщают СМИ с места событий, информация имеет отличия: работники СБУ и НАБУ проводят следственные действия по подозрению в получении взятки помощником министра.
Как сообщал УНН, 26 июля работники НАБУ и САП более 6 часов проводили обыски в Окружном административном суде Киева.