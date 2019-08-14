В Грымчака проводит обыск СБУ Черниговской области - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В доме заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака проводят следственные действия сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом сообщили УНН источники в правоохранительных органах.
У Грымчака проводит обыски “Служба безопасности Украины в Черниговской области”, — сообщили источники.
Как сообщал УНН, ранее жена Юлия Гримчак сообщила, что в доме заместителя министра проводят обыск работники Генеральной прокуратуры.