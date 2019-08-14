Грымчак и помощник задержан НАБУ: известны причины

“15 августа детективы НАБУ совместно с представителями Управления специальных расследований ГПУ и СБУ, по процессуального руководства прокуроров отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях специальной категории ГПУ разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК (мошенничество)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.

“При получении части средств в размере 480 тыс. долл. США. они были задержаны “на горячем”, — заявили в пресс служба.

Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.

Как сообщал УНН, ранее жена Юлия Грымчака сообщила, что в доме заместителя министра проводят обыск работники Генеральной прокуратуры.