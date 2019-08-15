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Гримчаку пред’явлена підозра – ГПУ

Гримчаку пред’явлена підозра – ГПУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрію Гримчаку повідомлено про підозру. Про це журналістам заявив прокурор ГПУ Денис Іванов, передає кореспондент УНН.

"Підозру пред’явлено… у даному кримінальному провадженні виконував окрему процесуальну дію – повідомляв про підозру і провів безпосередньо допит підозрюваного. Уся інша інформація – я обмежений в її розголошенні", - сказав Іванов.

З його слів, питання "щодо обрання міри запобіжного заходу буде вирішуватися завтра за місцем розташування органу досудового розслідування".

Нагадаємо, вчора, 14 серпня, за повідомленням НАБУ, затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака і його помічника. Затримання відбувалося в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Зазначається, що зазначені особи нібито за вчинення ними впливу на ухвалення рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол. США.

У НАБУ повідомили, що затримали чиновників "на гарячому" під час отримання частини коштів в розмірі 480 тис. дол. США.

Досудове розслідування у провадженні триває.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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