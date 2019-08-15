Грымчаку предъявлено подозрение – ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрию Грымчаку сообщено о подозрении. Об этом журналистам заявил прокурор ГПУ Денис Иванов, передает корреспондент УНН.
"Подозрение предъявлено... в данном уголовном производстве выполнял отдельное процессуальное действие - сообщал о подозрении и провел непосредственно допрос подозреваемого. Вся остальная информация - я ограничен в ее разглашении", - сказал Иванов.
По его словам, вопрос "об избрании меры пресечения будет решаться завтра по месту нахождения органа досудебного расследования".
Напомним, вчера, 14 августа, по сообщению НАБУ, задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его помощника. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).
Отмечается, что указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.
В НАБУ сообщили, что задержали чиновников "на горячем" во время получения части средств в размере 480 тыс. долл. США.
Досудебное расследование в производстве продолжается.