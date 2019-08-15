Запобіжний захід Гримчаку обиратимуть у Чернігові – адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрію Гримчаку будуть обирати запобіжний захід у Чернігові у п’ятницю. Про це повідомила журналістам адвокат Юрія Гримчака Тетяна Матяш, передає кореспондент УНН.
"Швидше за все, запобіжний захід будуть обирати в Чернігові завтра. Завтра о 9-й ми зв’язуємось зі слідчим і після цього десь на 11:00 починаємо вирішувати всі інші питання – їх привезуть вже туди, завтра вони будуть знаходитися на процесуальних діях ГПУ спецпідрозділі, після цього буде вирішуватись питання. Вони, виявляється, змінили підслідність і передали СБ Чернігівської області слідство по цій справі, хоча зазначили слідчого ГПУ", - сказала адвокат.
Нагадаємо, вчора, 14 серпня, за повідомленням НАБУ, затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака і його помічника. Затримання відбувалося в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство).
Зазначається, що зазначені особи нібито за вчинення ними впливу на ухвалення рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол. США.
У НАБУ повідомили, що затримали чиновників "на гарячому" під час отримання частини коштів в розмірі 480 тис. дол. США.
Гримчаку вже повідомлено про підозру.
Досудове розслідування у провадженні триває.