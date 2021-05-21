Вопросы к правительству, обращение к Конгрессу США и статус НАБУ: повестка дня Рады

Детали

Так, час вопросов к правительству сегодня посвящен состоянию выполнения постановления ВР "О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз". В повестке дня то же время не указано докладчика по этому вопросу - это может быть как новоизбранный министр Виктор Ляшко, так и глава правительства Денис Шмыгаль.

Для включения в повестку дня и принятия решения стоит проект постановления № 5520 об обращении Рады к Палате представителей и Сенату Конгресса США по активизации усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы путем общего введения санкций в отношении строительства газопровода "Северный поток-2".

В первом чтении нардепы должны рассмотреть законопроект № 5459 о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины, а также три альтернативных к нему. Документ предлагает дать Кабмину полномочия по назначению и увольнению главы НАБУ.

Документом также предлагается определить, что конкурсный отбор на должность директора НАБУ организует и проводит конкурсная комиссия, в которую входят шесть человек, из которых три человека определяются Советом национальной безопасности и обороны Украины и три человека - определяются Кабинетом министров Украины на основании предложений партнеров по развитию, которые предоставляли Украине международную техническую помощь в предотвращении и противодействии коррупции.

Другие вопросы

Одним из первых на повестке дня сегодня стоит президентский проект закона № 2415, который регулирует законодательство о проведении разведывательными органами разведывательных мероприятий на основании решения суда. Законопроектом вносятся изменения в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О разведке".

Им предусматривается уточнить, что при рассмотрении дел ход судебного процесса фиксируется техническими средствами в порядке, установленном законом. А также к полномочиям председателя апелляционного суда относят осуществление полномочий уполномоченного судьи, в частности.

Законопроекты, которые планируют рассмотреть в первом чтениии

• о внесении изменений в Закон Украины "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" относительно приведения в соответствие с некоторыми законодательными актами;

• по обеспечению действенного механизма предоставления государственной помощи семьям с детьми;

• о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности;

• по определению статуса и распределения полномочий между центральными органами исполнительной власти в сфере космической деятельности;

Законопроекты, которые планируют рассмотреть во втором чтении:

• по повышению детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, размера государственной социальной помощи;

• по совершенствованию деятельности, связанной с установлением, нормированием, учетом, регистрацией, использованием и сохранением географических названий.

Добавим

Верховная Рада Украины на этой неделе отправила в отставку трех министров: инфраструктуры, экономического развития и здравоохранения. Накануне парламент назначил на вакантные места министров в министерствах Александра Кубракова, Алексея Любченко и Виктора Ляшко соответственно.