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Запитання до уряду, звернення до Конгресу США і статус НАБУ: порядок денний Ради

Київ • УНН

 • 14982 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Верховна Рада України на пленарному засіданні у п’ятницю, 21 травня, розгляне низку питань, зокрема щодо звернення до Палати представників та Сенату Конгресу США, а також про статус НАБУ. Окрім того, народні депутати планують заслухати представників уряду щодо ситуації з COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний ВР.

Запитання до уряду, звернення до Конгресу США і статус НАБУ: порядок денний Ради

Деталі

Так, година запитань до уряду сьогодні присвячена стану виконання постанови ВР "Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз". У порядку денному водночас не вказано доповідача з цього питання – це може бути як новообраний міністр Віктор Ляшко, так і очільник уряду Денис Шмигаль.

Для включення до порядку денного і ухвалення рішення стоїть проект постанови № 5520 про звернення Ради до Палати представників та Сенату Конгресу США щодо активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального запровадження санкцій щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2".

У першому читанні нардепи мають розглянути законопроект № 5459 щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України, а також три альтернативних до нього. Документ пропонує дати Кабміну повноваження щодо призначення та звільнення голови НАБУ.

Документом також пропонується визначити, що конкурсний добір на посаду директора НАБУ організовує та проводить конкурсна комісія, до якої входять шість осіб, із яких три особи визначаються Радою національної безпеки та оборони України та три особи – визначаються Кабінетом міністрів України на підставі пропозицій партнерів з розвитку, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу у запобіганні та протидії корупції.

Інші питання

Одним з перших на порядку денному сьогодні стоїть президентський проект закону № 2415, який врегульовує законодавство щодо проведення розвідувальними органами розвідувальних заходів на підставі рішення суду. Законопроектом вносяться зміни до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” у зв’язку з ухваленням ЗУ “Про розвідку”.

Ним передбачається уточнити, що при розгляді справ перебіг судового процесу фіксується технічними засобами в порядку, встановленому законом. А також до повноважень голови апеляційного суду відносять здійснення повноважень уповноваженого судді, зокрема.

Законопроекти, які планують розглянути у першому читанні:

• про внесення змін до Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами;
• щодо забезпечення дієвого механізму надання державної допомоги сім'ям з дітьми;
• про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності;
• щодо визначення статусу та розподілу повноважень між центральними органами виконавчої влади у сфері космічної діяльності;

Законопроекти, які планують розглянути у другому читанні:

• щодо підвищення дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги;
• щодо удосконалення діяльності, пов'язаної із встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв.

Додамо

Верховна Рада України цього тижня відправила у відставку трьох міністрів: інфраструктури, економічного розвитку та охорони здоров’я. Напередодні парламент призначив на вакантні місця міністрів у міністерствах Олександра Кубракова, Олексія Любченка та Віктора Ляшка відповідно.

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