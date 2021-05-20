Верховна Рада призначила Кубракова на посаду міністра інфраструктури

Деталі

Народні депутати голосами 284 “за” призначили на посаду міністра інфраструктури Олександра Кубракова, який очолював Укравтодор.

У своєму виступі перед призначенням Кубраков окреслив основні напрямки роботи, це зокрема і подальше будівництво доріг, ремонт мостів, розвиток судноплавства, портів, а водночас розв'язання проблеми з видачею паспортів морякам та розвитком ринку внутрішніх авіаперевезень, а також проблемою з доставкою пенсій.

Кубраков пообіцяв не валити на “попередників”, але після виступу нардепа від фракції ЄС Софії Федини, одразу ж не стримався та зауважив, що “падають мости, які відкривав міністр Кістіон” (Володимир Кістіон — віце-прем’єр-міністр в уряді Володимира Гройсмана — ред.) та додав, що, ймовірно, відбувається це через розкрадання.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що замість Ігоря Петрашка на посаду міністра економіки розглядатимуть голову ДПС України Олексія Любченка, на посаду міністра інфраструктури замість Владислава Криклія — главу Укравтодору Олександра Кубракова.

Пізніше голова парламентської фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія в ефірі програми “Свобода слова” заявив, що вони погодилися очолити міністерства замість Ігоря Петрашка та Владислава Криклія.

Декларація

Кубраков, вніс до своєї декларації за минулий рік інформацію щодо своїх доходів. Згідно з декларацією, Кубраков на посаді глави Укравтодору отримав зарплату в розмірі 609 109 грн.

Також він продав за 140 тис. грн свою машину й понад 1,4 млн грн отримав дивідендів. Зокрема від литовського підприємства ТОВ "ГБД Хаус Сервіс", де він володіє 20% активів.