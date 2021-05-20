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Верховна Рада призначила Кубракова на посаду міністра інфраструктури

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Олександра Кубракова призначено на посаду міністра інфраструктури України, передає кореспондент УНН.

Верховна Рада призначила Кубракова на посаду міністра інфраструктури

Деталі

Народні депутати  голосами 284 “за” призначили на посаду міністра інфраструктури Олександра Кубракова, який очолював Укравтодор.

У своєму виступі перед призначенням Кубраков окреслив основні напрямки роботи, це зокрема і подальше будівництво доріг, ремонт мостів, розвиток судноплавства, портів, а водночас розв'язання проблеми з видачею паспортів морякам та розвитком ринку внутрішніх авіаперевезень, а також проблемою з доставкою пенсій.

Кубраков пообіцяв не валити на “попередників”, але після виступу нардепа від фракції ЄС Софії Федини, одразу ж не стримався та зауважив, що “падають мости, які відкривав міністр Кістіон” (Володимир Кістіон — віце-прем’єр-міністр в уряді Володимира Гройсмана — ред.) та додав, що, ймовірно, відбувається це через розкрадання.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що замість Ігоря Петрашка на посаду міністра економіки розглядатимуть голову ДПС України Олексія Любченка, на посаду міністра інфраструктури замість Владислава Криклія — главу Укравтодору Олександра Кубракова.

Пізніше голова парламентської фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія в ефірі програми “Свобода слова” заявив, що вони погодилися очолити міністерства замість Ігоря Петрашка та Владислава Криклія.

 Декларація

Кубраков, вніс до своєї декларації за минулий рік інформацію щодо своїх доходів. Згідно з декларацією, Кубраков на посаді глави Укравтодору отримав зарплату в розмірі 609 109 грн.

Також він продав за 140 тис. грн свою машину й понад 1,4 млн грн отримав дивідендів. Зокрема від литовського підприємства ТОВ "ГБД Хаус Сервіс", де він володіє 20% активів.

 

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