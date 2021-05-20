Верховная Рада назначила Кубракова на должность министра инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Александр Кубраков назначен на должность министра инфраструктуры Украины, передает корреспондент УНН.
Детали
Народные депутаты 284 голосами "за" назначили на должность министра инфраструктуры Александра Кубракова, который возглавлял Укравтодор.
В своем выступлении перед назначением Кубраков обозначил основные направления работы, это, в том числе и дальнейшее строительство дорог, ремонт мостов, развитие судоходства, портов и одновременно решения проблемы с выдачей паспортов морякам и развитием рынка внутренних авиаперевозок, а также проблему с доставкой пенсий.
Кубраков пообещал не валить на "попередников", но после выступления нардепа от фракции ЕС Софии Федины, сразу же не удержался и заметил, что "падают мосты, которые открывал министр Кистион" (Владимир Кистион - вице-премьер-министр в правительстве Владимира Гройсман - ред.) и добавил, что, вероятно, происходит это из-за хищения.
Дополнение
Ранее сообщалось, что вместо Игоря Петрашко на должность министра экономики рассматривают главу ГНС Украины Алексея Любченко, на должность министра инфраструктуры вместо Владислава Криклия - главау Укравтодора Александра Кубракова.
Позже председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова" заявил, что они согласились возглавить министерства вместо Игоря Петрашко и Владислава Криклия.
Декларация
Кубраков, внес в свою декларацию за прошлый год информацию о своих доходов. Согласно декларации, Кубраков на посту главы Укравтодора получил зарплату в размере 609 109 грн.
Также он продал за 140 тыс. грн свою машину и более 1,4 млн грн получил дивидендов. В частности от литовского предприятия ООО "ГБД Хаус Сервис", где он владеет 20% активов.