Верховна Рада призначила Любченка на посаду міністра економіки

Деталі

Народні депутати 293 голосами “за” призначили Олексія Любченка на посаду першого віце-прем’єр-міністра — міністра економіки. До цього Любченко очолював Державну податкову службу України.

Біографія та майно

• З 1988 року по 1993-й навчався у Київському державному економічному університеті за спеціальністю “Економічне і соціальне планування”. Має ступінь кандидата економічних наук.

• У 1993-1994 роках Любченко працював експертом програми “Макроекономіка” Центру ринкових реформ у Києві.

• З 1994-го по 1997-й працював у Смілянській міській раді старшим економістом, завідувачем відділу комунальної власності та підприємництва, завідувачем відділу управління комунальною власністю Управління економіки та майна міста виконкому міськради.

• З 2012-го до 2014 року був помічником народного депутата Віктора Тимошенка.

• У 2014-2015 роках Олексій Любченко перебував на посаді радника голови Державної фіскальної служби України.

• Від 2015 року працював першим віцепрезидентом в ПАО “Украгрохімхолдинг”.

Згідно з декларацією, Любченко не володіє нерухомістю. У нього в користуванні є квартира у Черкасах, яка належить Черкаській міськраді. Він живе з дружиною в квартирі в Києві площею 165,7 м кв., яка належить Галині Любченко.

У власності дружини є частина квартири в Смілі Черкаської області, квартира в Києві і земельна ділянка в Кіровоградській області.

Додамо, 19 травня під час засідання фракції “Слуга народу” ніхто не виступав проти кандидатури голови ДПС України Олексія Любченка на посаду міністра економіки. Також Любченка запропонували кандидатом на першого віце-прем'єра.