На засіданні фракції "Слуга народу" ніхто не виступив проти кандидатури Любченка на посаду міністра економіки

Цитата:

"Проти ніхто не виступав, ще профільний комітет розгляне детальніше його бачення. Будемо збирати підписи для подання його кандидатом від фракції - після голосування за відставку Петрашко передамо, щоб прем‘єр вніс кандидатуру Любченка офіційно", - розповіла Кравчук.

Додамо, що голова парламентської фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія під час сьогоднішнього брифінгу заявив, що Любченко пропонується міністром економіки – першим віцепрем'єр-міністром.

Доповнення

Раніше фракція “Слуга народу” на засіданні у понеділок, 17 травня, схвалила кандидатуру голови Укравтодору Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій написали заяви на звільнення за власним бажанням.

Голова парламентської фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія заявив, що голова ДПС України Олексій Любченко та глава Укравтодору Олександр Кубраков погодилися очолити міністерства замість Ігоря Петрашка та Владислава Криклія.

Додамо, що замість Ігоря Петрашка на посаду міністра економіки розглядатимуть голову ДПС України Олексія Любченка, на посаду міністра інфраструктури замість Владислава Криклія — главу Укравтодору Олександра Кубракова.