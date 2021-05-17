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На заседании фракции "Слуга народа" никто не выступил против кандидатуры Любченко на должность министра экономики

Киев • УНН

 • 16565 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Во время заседания фракции "Слуга народа" никто не выступал против кандидатуры главы ГНС Украины Алексея Любченко на должность министра экономики. Также Любченко предлагают кандидатом на первого вице-премьера. Об этом УНН сообщила заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

На заседании фракции "Слуга народа" никто не выступил против кандидатуры Любченко на должность министра экономики

Цитата:

"Против никто не выступал, еще профильный комитет рассмотрит подробнее его видение. Будем собирать подписи для представления его кандидатом от фракции - после голосования за отставку Петрашко передадим, чтобы премьер внес кандидатуру Любченко официально", - рассказала Кравчук.

Добавим, что глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время сегодняшнего брифинга заявил, что Любченко предлагается министром экономики - первым вице-премьер-министром.

Дополнение

Ранее фракция "Слуга народа" на заседании в понедельник, 17 мая, одобрила кандидатуру главы Укравтодора Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления на увольнение по собственному желанию.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что глава ГНС Украины Алексей Любченко и глава Укравтодора Александр Кубраков согласились возглавить министерства вместо Игоря Петрашко и Владислава Криклия.

Добавим, что вместо Игоря Петрашко на должность министра экономики будут рассматривать главу ГНС Украины Алексея Любченко, на должность министра инфраструктуры вместо Владислава Криклия - главу Укравтодора Александра Кубракова.

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