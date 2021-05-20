Верховная Рада назначила Любченко на должность министра экономики
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Народные депутаты назначили Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики, передает корреспондент УНН.
Детали
Народные депутаты 293 голосами “за” назначили Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-министра — министра экономики. До этого Любченко возглавлял Государственную налоговую службу Украины.
Биография и имущество
• С 1988 года по 1993-й учился в Киевском государственном экономическом университете по специальности “Экономическое и социальное планирование”. Имеет степень кандидата экономических наук.
• В 1993-1994 годах Любченко работал экспертом программы “Макроэкономика” Центра рыночных реформ в Киеве.
• С 1994 по 1997-й работал в Смелянском городском совете старшим экономистом, заведующим отделом коммунальной собственности и предпринимательства, заведующим отдела управления коммунальной собственностью Управления экономики и имущества города исполкома горсовета.
• С 2012-го до 2014 года был помощником народного депутата Виктора Тимошенко.
• В 2014-2015 годах Алексей Любченко занимал должность советника председателя Государственной фискальной службы Украины.
• От 2015 года работал первым вице-президентом в ПАО “Украгрохимхолдинг”.
Согласно декларации, Любченко не обладает недвижимостью. У него в пользовании есть квартира в Черкассах, принадлежащая Черкасскому горсовету. Он живет с женой в квартире в Киеве площадью 165,7 м кв., которая принадлежит Галине Любченко.
В собственности жены есть часть квартиры в Смеле Черкасской области, квартира в Киеве и земельный участок в Кировоградской области.
Добавим, 19 мая во время заседания фракции “Слуга народа” никто не выступал против кандидатуры председателя ГНС Украины Алексея Любченко на должность министра экономики. Также Любченко предложили кандидатом на первого вице-премьера.