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Запасы дизельного топлива в США упали до рекордного сезонного минимума

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Запасы дизельного топлива в США сократились до 103,4 млн баррелей — минимума для августа с начала ведения статистики. Цены превысили $5,60 за галлон.

Запасы дизельного топлива в США упали до рекордного сезонного минимума

Запасы дизельного топлива в США накануне осеннего сезона спроса сократились до самого низкого сезонного уровня за всю историю наблюдений. По состоянию на 21 августа запасы дистиллятного топлива, к которому в основном относится дизель, составляли 103,4 млн баррелей, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным Управления энергетической информации США, настолько низкого уровня запасов в этот период не фиксировали с начала ведения статистики в начале 1980-х годов.

Глобальный спрос на дизель обычно растёт примерно в октябре из-за начала отопительного сезона и активизации сельскохозяйственных работ. Низкие запасы на фоне роста спроса могут привести к дальнейшему повышению цен на топливо и усилить инфляционное давление.

Мировой рынок теряет часть поставок

На ситуацию влияют перебои на международном рынке нефтепродуктов. Из-за войны с Ираном экспорт очищенного топлива через Ормузский пролив почти прекратился, тогда как россия сократила экспорт дизеля после атак украинских беспилотников на свои нефтеперерабатывающие предприятия.

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Розничные цены на дизельное топливо в США уже превысили 5,60 доллара за галлон. Это близко к самому высокому уровню после начала войны между США и Ираном и менее чем на 20 центов ниже рекорда, установленного в 2022 году.

В то же время маржа американских нефтеперерабатывающих предприятий, производящих дизель, в последние недели достигла рекордных показателей. Экспорт топлива из США также вырос до очень высокого уровня, однако его объём не компенсирует сокращение мировых поставок.

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Степан Гафтко

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