Запаси дизельного пального у США впали до рекордного сезонного мінімуму

Запаси дизельного пального у США напередодні осіннього сезону попиту скоротилися до найнижчого сезонного рівня за всю історію спостережень. Станом на 21 серпня запаси дистилятного пального, до якого переважно належить дизель, становили 103,4 млн барелів, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними Управління енергетичної інформації США, такого низького рівня запасів у цей період не фіксували з початку ведення статистики на початку 1980-х років.

Глобальний попит на дизель зазвичай зростає приблизно у жовтні через початок опалювального сезону та активізацію сільськогосподарських робіт. Низькі запаси на тлі зростання попиту можуть спричинити подальше підвищення цін на паливо та посилити інфляційний тиск.

Світовий ринок втрачає частину поставок

На ситуацію впливають перебої на міжнародному ринку нафтопродуктів. Через війну з Іраном експорт очищеного палива через Ормузьку протоку майже припинився, тоді як росія скоротила експорт дизеля після атак українських безпілотників на свої нафтопереробні підприємства.

росія продовжить заборону на експорт дизпалива до вересня - Reuters

Роздрібні ціни на дизельне пальне у США вже перевищили 5,60 долара за галон. Це близько до найвищого рівня після початку війни між США та Іраном і менш ніж на 20 центів нижче за рекорд, встановлений у 2022 році.

Водночас маржа американських нафтопереробних підприємств, які виробляють дизель, останніми тижнями досягла рекордних показників. Експорт пального зі США також зріс до дуже високого рівня, однак його обсяг не компенсує скорочення світових поставок.

У США блискавка спричинила пожежу на великому паливному сховищі біля Талси