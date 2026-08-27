Запаси дизельного пального у США впали до рекордного сезонного мінімуму

$44.670.0352.090.07
ukenru
20:54 • 5624 перегляди
росіяни атакували Роменську громаду на Сумщині дев’ятьма дронами, загинула 66-річна жінка
19:09 • 13968 перегляди
Кількість українців, які зникли безвісти після раптових повеней у Непалі, зросла до 53 - МЗС
18:45 • 13911 перегляди
На Закарпатті зафіксували землетрус магнітудою 1,7Photo
26 серпня, 16:57 • 17821 перегляди
путін розглядає можливість нанесення більш потужних ударів по Києву, зокрема і ядерною зброєю - ЗМІ
26 серпня, 16:14 • 25691 перегляди
Нові правила відстрочки від мобілізації: у Раді хочуть надати її батькам-одинакам
26 серпня, 14:09 • 21590 перегляди
Кількість жертв повені у Непалі зросла до 55
26 серпня, 13:41 • 18276 перегляди
Трамп вперше прокоментував візит директора ЦРУ до москви, згадав про війну в Україні
26 серпня, 12:49 • 15345 перегляди
Нова влада Угорщини визнала росію загрозою для Європи та світу - Spiegel
26 серпня, 11:45 • 33595 перегляди
У Києві стартує 17-й Одеський кінофестиваль: що покажуть цього рокуPhoto
26 серпня, 08:38 • 30457 перегляди
У Херсоні росіяни завдали авіаудару по ТЕЦ, є суттєві руйнування - Нафтогаз
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1.3м/с
64%
753мм
Популярнi новини
Не лише путін і лукашенко: кого зі світових політиків не люблять в Україні - опитуванняPhoto26 серпня, 13:36 • 13263 перегляди
Повінь на кордоні Китаю та Непалу забрала життя 31 людини, сотні зникли безвісти26 серпня, 13:43 • 15131 перегляди
Принц Гаррі та Меган із дітьми повернулися до Великої Британії26 серпня, 15:25 • 3830 перегляди
Зіграв у фільмах "Воно" та "Сам удома" - у віці 80 років помер легендарний актор Тім Каррі26 серпня, 16:05 • 3818 перегляди
Смертоносна повінь у Непалі - у МЗС заявили, що із двома українцями зник зв'язок18:06 • 6118 перегляди
Публікації
Нові правила відстрочки від мобілізації: у Раді хочуть надати її батькам-одинакам26 серпня, 16:14 • 25691 перегляди
"Зброя, для використання якої треба просити дозвіл, - це макет": Fire Point пояснила відмову від kill switchPhoto26 серпня, 13:15 • 26245 перегляди
У Києві стартує 17-й Одеський кінофестиваль: що покажуть цього рокуPhoto26 серпня, 11:45 • 33595 перегляди
БЕБ відкриває справи до встановлення податкового боргу: бізнес попереджає про ризики кримінального тиску
Ексклюзив
26 серпня, 07:30 • 48917 перегляди
“Щоб у черв'яків не було стресу”: які екологічні вимоги довелося врахувати при будівництві заводу Fire Point у Данії 
Ексклюзив
26 серпня, 07:05 • 40238 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Джон Реткліфф (політик)
Денис Прокопенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Непал
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Раян Рейнольдс показав рідкісні фото дітей на день народження Блейк ЛайвліPhoto22:05 • 650 перегляди
Стало відомо, від чого померла зірка кантрі Доллі Партон26 серпня, 04:39 • 38994 перегляди
Мадонна показала рідкісні фото своїх доньок-близнючок: якими вони були в дитинствіPhoto26 серпня, 01:06 • 37650 перегляди
"Ви не до кінця розумієте": близькі Панеттьєрі закликали не спекулювати чутками про причину її смерті25 серпня, 23:05 • 39821 перегляди
Кріштіану Роналду після весілля здивував новим образом із медово-русявим волоссямPhoto25 серпня, 01:05 • 76056 перегляди
Актуальне
Instagram
Facebook
Соціальна мережа
Опалення
NASAMS

Запаси дизельного пального у США впали до рекордного сезонного мінімуму

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Запаси дизельного пального у США скоротилися до 103,4 млн барелів - мінімуму для серпня з початку статистики. Ціни перевищили $5,60 за галон.

Запаси дизельного пального у США впали до рекордного сезонного мінімуму

Запаси дизельного пального у США напередодні осіннього сезону попиту скоротилися до найнижчого сезонного рівня за всю історію спостережень. Станом на 21 серпня запаси дистилятного пального, до якого переважно належить дизель, становили 103,4 млн барелів, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними Управління енергетичної інформації США, такого низького рівня запасів у цей період не фіксували з початку ведення статистики на початку 1980-х років.

Глобальний попит на дизель зазвичай зростає приблизно у жовтні через початок опалювального сезону та активізацію сільськогосподарських робіт. Низькі запаси на тлі зростання попиту можуть спричинити подальше підвищення цін на паливо та посилити інфляційний тиск.

Світовий ринок втрачає частину поставок

На ситуацію впливають перебої на міжнародному ринку нафтопродуктів. Через війну з Іраном експорт очищеного палива через Ормузьку протоку майже припинився, тоді як росія скоротила експорт дизеля після атак українських безпілотників на свої нафтопереробні підприємства.

росія продовжить заборону на експорт дизпалива до вересня - Reuters25.08.26, 23:37 • 3692 перегляди

Роздрібні ціни на дизельне пальне у США вже перевищили 5,60 долара за галон. Це близько до найвищого рівня після початку війни між США та Іраном і менш ніж на 20 центів нижче за рекорд, встановлений у 2022 році.

Водночас маржа американських нафтопереробних підприємств, які виробляють дизель, останніми тижнями досягла рекордних показників. Експорт пального зі США також зріс до дуже високого рівня, однак його обсяг не компенсує скорочення світових поставок.

У США блискавка спричинила пожежу на великому паливному сховищі біля Талси18.08.26, 05:57 • 6615 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Опалення
Війна в Україні
Bloomberg
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран