росія продовжить заборону на експорт дизпалива до вересня - Reuters

росія планує продовжити заборону на експорт дизельного палива до вересня через дефіцит на внутрішньому ринку та простої нафтопереробних заводів після атак українських безпілотників. Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела в галузі, пише УНН.

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Заборону на експорт дизпалива росія запровадила 8 липня, а згодом продовжила для виробників до 31 серпня. За даними джерел Reuters, зараз обговорюється можливість продовження обмежень до кінця вересня, а одне з джерел не виключило їх продовження до кінця року.

У серпні в окремих регіонах росії знову виник дефіцит пального після короткочасного покращення ситуації наприкінці липня. Частина нафтопереробних заводів досі не працює на повну потужність через позапланове технічне обслуговування після атак.

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росія також заборонила експорт дизпалива для компаній, які не є виробниками, та автомобільного бензину до 31 січня 2027 року. Обмеження на експорт авіаційного палива діятимуть до кінця листопада 2026 року.

Водночас віцепрем'єр рф олександр новак минулого тижня заявив, що уряд ще не ухвалив рішення щодо скасування заборони. За його словами, кілька НПЗ вже завершили технічне обслуговування та відновили постачання додаткових обсягів пального на внутрішній ринок.

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