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Россия продлит запрет на экспорт дизельного топлива до сентября — Reuters

Киев • УНН

 • 448 просмотра

Россия рассматривает продление запрета на экспорт дизельного топлива до конца сентября из-за дефицита и простоев НПЗ после атак. Решение еще не принято.

Россия продлит запрет на экспорт дизельного топлива до сентября — Reuters

Россия планирует продлить запрет на экспорт дизельного топлива до сентября из-за дефицита на внутреннем рынке и простоев нефтеперерабатывающих заводов после атак украинских беспилотников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в отрасли, пишет УНН.

Детали

Запрет на экспорт дизельного топлива Россия ввела 8 июля, а впоследствии продлила для производителей до 31 августа. По данным источников Reuters, сейчас обсуждается возможность продления ограничений до конца сентября, а один из источников не исключил их продления до конца года.

В августе в отдельных регионах России вновь возник дефицит топлива после кратковременного улучшения ситуации в конце июля. Часть нефтеперерабатывающих заводов до сих пор не работает на полную мощность из-за внепланового технического обслуживания после атак.

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Россия также запретила экспорт дизельного топлива для компаний, которые не являются производителями, и автомобильного бензина до 31 января 2027 года. Ограничения на экспорт авиационного топлива будут действовать до конца ноября 2026 года.

В то же время вице-премьер РФ Александр Новак на прошлой неделе заявил, что правительство еще не приняло решения об отмене запрета. По его словам, несколько НПЗ уже завершили техническое обслуживание и возобновили поставки дополнительных объемов топлива на внутренний рынок.

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Степан Гафтко

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Reuters