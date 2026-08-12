Россия начала импортировать бензин из Индии из-за ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам
Киев • УНН
Первая партия индийского бензина прибыла в РФ 5 августа от компании Nayara Energy. Из-за дефицита топлива Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива.
рф начала закупать бензин в Индии из-за дефицита топлива, возникшего после серии украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Kpler, пишет УНН.
Детали
Первая партия индийского бензина прибыла в россию 5 августа. Поставщиком стала компания Nayara Energy, которую поддерживает российская "роснефть". Топливо транспортировали связанные с россией танкеры через перевалку у побережья Египта.
Появление индийских баррелей особенно заметно
По его словам, эти поставки вместе с постоянным импортом из Беларуси и других соседних стран свидетельствуют о серьезном дисбалансе на российском рынке бензина.
россия сокращает переработку нефти
По оценке EA Analytics, в июле российские НПЗ перерабатывали около 3,6 млн баррелей сырой нефти в сутки — примерно на треть меньше сезонной нормы. На прошлой неделе украинские удары затронули пять нефтеперерабатывающих предприятий, а на этой неделе — как минимум два.
Из-за проблем с внутренним обеспечением москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива, пытаясь обеспечить собственный рынок.
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Поставки из Индии осуществляются по сложному маршруту. По данным Bloomberg, один из российских танкеров загрузил 42 тысячи тонн бензина на индийском НПЗ в Вадинаре 18 июня. Впоследствии груз перегрузили на другое судно в египетском порту Дамьетта, после чего бензин доставили в россию.
Kpler зафиксировал еще несколько подобных поставок, что может свидетельствовать о продолжении схемы импорта индийского топлива в россию. В то же время Министерство энергетики рф, индийское Министерство нефти и Nayara Energy не предоставили Bloomberg комментариев относительно этих поставок.
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