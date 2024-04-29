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Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
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Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
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"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
Западные банки в россии в прошлом году заплатили кремлю 800 млн евро налогов - FT
Крупнейшие западные банки, работающие в россии, уплатили кремлю более 800 миллионов евро налогов в 2023 году, что в четыре раза превышает довоенный уровень, несмотря на обещания минимизировать свое влияние после вторжения россии в Украину.
Еще плюс 1320 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Россия понесла значительные потери с момента полномасштабного вторжения в Украину, включая около 467 470 военнослужащих, 7 285 танков и сотни единиц другой военной техники, согласно последним данным украинского Генерального штаба.
Грузовик сбил пешехода на трассе Киев-Чоп под Львовом: движение затруднено
Грузовик сбил пешехода на трассе Киев-Чоп в селе Чишки под Львовом, что привело к затруднению движения и заставило полицию направить движение реверсно.
Отход ВСУ с некоторых позиций не способствует быстрым тактическим успехам россиян - ISW
Российские войска не достигли быстрых тактических успехов к западу от Очеретино, Соловьево, Бердичев и Семеновки после того, как украинские войска отошли с тактических позиций в этом районе, что свидетельствует о том, что украинские войска сохраняют способность замедлить дальнейшее продвижение россиян.
Армия рф ночью и утром обстреляла Сумскую область из минометов и артиллерии: 41 взрыв
россияне 6 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 41 взрыв и обстреляв Краснопольскую и Эсманскую громады из минометов и артиллерии.
Закрытые из-за жары школы в Бангладеш решили открыть на фоне беспокойства по поводу подготовки к экзаменам
Школы в Бангладеш снова открылись в воскресенье, несмотря на продолжающуюся жару и температуру, которая, как ожидается, поднимется выше 40°C.
По Харьковской области россияне били из РСЗО, артиллерией и КАБами, есть раненые - ОВА
Около 15 населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны противника, в разных местах зафиксировано несколько жертв среди мирного населения и повреждения частных домов.
Госсекретарь США Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию для обсуждения кризиса на Ближнем Востоке
Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию в рамках нового ближневосточного турне для обсуждения кризиса, в то время как делегация ХАМАС должна прибыть в Египет для переговоров о прекращении огня с Израилем.
На Херсонщине россияне попали в учебное заведение, детский сад и объект критической инфраструктуры
Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, попав в учебное заведение, детский сад и объект критической инфраструктуры, но обошлось без жертв.
В Германии будут судить подозреваемых в попытке переворота в кране
Девять подозреваемых, которых обвиняют в подготовке насильственного государственного переворота в Германии с целью свержения правительства и введения военного положения, предстанут сегодня перед судом.