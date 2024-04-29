Западные банки в россии в прошлом году заплатили кремлю 800 млн евро налогов - FT

Крупнейшие западные банки, оставшиеся в россии, в прошлом году заплатили кремлю более 800 миллионов евро налогов, что вчетверо больше, чем довоенный уровень, несмотря на обещания свести к минимуму свое влияние в россии после полномасштабного вторжения рф в Украину, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Как указано, "семь крупнейших европейских банков по размеру активов в россии - Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP - сообщили о совокупной прибыли в размере более 3 млрд евро в 2023 году". "Эта прибыль была втрое больше, чем в 2021 году, и частично была получена за счет средств, которые банки не могут вывести из страны", - пишет издание.

"Как показывает анализ Financial Times, скачок доходности привел к тому, что европейские банки заплатили около 800 миллионов евро налогов по сравнению с 200 миллионами евро в 2021 году. Это произошло в дополнение к прибыли таких американских кредиторов, как Citigroup и JPMorgan", - говорится в публикации.

Налоги, уплачиваемые европейскими банками, "эквивалентные примерно 0,4% всех ожидаемых неэнергетических доходов бюджета россии на 2024 год", как указано, "являются примером того, как иностранные компании, оставшиеся в стране, помогают кремлю поддерживать финансовую стабильность, несмотря на западные санкции".

Данные американских банков не включены в общую сумму 800 млн евро, поскольку они не сообщают о сопоставимых российских результатах по групповым счетам, использованным для расчетов FT.

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