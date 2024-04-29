Західні банки в росії минулого року заплатили кремлю 800 млн євро податків - FT
Київ • УНН
Найбільші західні банки, що працюють у росії, сплатили кремлю понад 800 мільйонів євро податків у 2023 році, що в чотири рази перевищує довоєнний рівень, незважаючи на обіцянки мінімізувати свій вплив після вторгнення росії в Україну.
Найбільші західні банки, що залишилися в росії, минулого року заплатили кремлю понад 800 мільйонів євро податків, що вчетверо більше, ніж довоєнний рівень, попри обіцянки звести до мінімуму свій вплив у росії після повномасштабного вторгнення рф в Україну, повідомляє Financial Times, пише УНН.
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Як вказано, "сім найбільших європейських банків за розміром активів у росії – Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP – повідомили про сукупний прибуток обсягом понад 3 млрд євро у 2023 році". "Цей прибуток був утричі більшим, ніж у 2021 році, і частково був отриманий за рахунок коштів, які банки не можуть вивести з країни", - пише видання.
"Як показує аналіз Financial Times, стрибок прибутковості призвів до того, що європейські банки заплатили близько 800 мільйонів євро податків у порівнянні з 200 мільйонами євро 2021 року. Це сталося на додаток до прибутку таких американських кредиторів, як Citigroup та JPMorgan", - ідеться у публікації.
Податки, сплачувані європейськими банками, "еквівалентні приблизно 0,4% всіх очікуваних неенергетичних доходів бюджету росії на 2024 рік", як вказано, "є прикладом того, як іноземні компанії, що залишилися в країні, допомагають кремлю підтримувати фінансову стабільність, попри західні санкції".
Дані американських банків не включені в загальну суму 800 млн євро, оскільки вони не повідомляють про порівняні російські результати за груповими рахунками, використаними для розрахунків FT.
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