Занизили качество и нанесли огромный ущерб: директорам производственных компаний грозит до 12 лет лишения свободы

Почти 25 млн гривен АО "Укргаздобыча" присвоили директора двух производственных частных обществ, которые подозреваются в мошенничестве с железобетонными плитами. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Детали

Присвоили почти 25 млн гривен АО "Укргаздобыча" при поставке некачественных бетонных плит: двум директорам частных обществ сообщено о подозрении.

Установлено, что в период 2022-2023 годов директорами двух производственных частных обществ заключены договоры с АО "Укргаздобыча" на поставку железобетонных плит.

Согласно информации прокуроров, указанные плиты не соответствовали требованиям, - они были ненадлежащего качества, вопреки условиям договоров и ДСТУ и стоили вдвое дешевле тех, которые необходимы в деятельности АО "Укргаздобыча".

В результате АО "Укргаздобыча" нанесен ущерб в сумме 2,2 млн грн. и 22,4 млн грн. соответственно.

Относительно подозреваемых: в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Речь идет о предоставлении правовой оценки действиям служащих АО "Укргаздобыча", ответственным за прием заказанных плит.

Справка

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.