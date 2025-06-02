Заморозки повредили кукурузу и яровую пшеницу, но угрозы для продовольственной безопасности нет - аграрий

Из-за весенних заморозков и засухи больше всего пострадал озимый рапс, а также кукуруза и яровая пшеница. Однако угроз для продовольственной безопасности страны нет.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук передает УНН.

По его словам, весенняя засуха и заморозки негативно повлияли не только на фруктовые деревья, но и на зерновые культуры. Больше всего пострадал озимый рапс, а также кукуруза и яровая пшеница.

Если смотреть по зерновой группе, то больше всего пострадал озимый рапс, потому что он раньше расцвел. Но если смотреть на ранние культуры, то пострадали и кукуруза, и яровая пшеница. Кроме того, товаропроизводители проводили изменения, и частично удавалось сохранить, кто-то сеял другие культуры