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Заморозки повредили кукурузу и яровую пшеницу, но угрозы для продовольственной безопасности нет - аграрий

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Весенние заморозки и засуха больше всего повредили озимому рапсу, кукурузе и яровой пшенице. Несмотря на потери для аграриев, продовольственной безопасности Украины ничего не угрожает.

Заморозки повредили кукурузу и яровую пшеницу, но угрозы для продовольственной безопасности нет - аграрий

Из-за весенних заморозков и засухи больше всего пострадал озимый рапс, а также кукуруза и яровая пшеница. Однако угроз для продовольственной безопасности страны нет.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук передает УНН.

По его словам, весенняя засуха и заморозки негативно повлияли не только на фруктовые деревья, но и на зерновые культуры. Больше всего пострадал озимый рапс, а также кукуруза и яровая пшеница.

Если смотреть по зерновой группе, то больше всего пострадал озимый рапс, потому что он раньше расцвел. Но если смотреть на ранние культуры, то пострадали и кукуруза, и яровая пшеница. Кроме того, товаропроизводители проводили изменения, и частично удавалось сохранить, кто-то сеял другие культуры

- объяснил Марчук.

По его словам, несмотря на экономические потери для агропроизводителей, угрозы для продовольственной безопасности страны нет.

Потеряно экономически для хозяйства, но это не отразится в целом на продовольственной безопасности

- подчеркнул он.

Последствия засухи и заморозков в Украине: потери урожая фруктов местами достигают 100%02.06.25, 16:54 • 1138 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

ЭкономикаАгроновости
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