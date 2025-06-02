Заморозки повредили кукурузу и яровую пшеницу, но угрозы для продовольственной безопасности нет - аграрий
Киев • УНН
Весенние заморозки и засуха больше всего повредили озимому рапсу, кукурузе и яровой пшенице. Несмотря на потери для аграриев, продовольственной безопасности Украины ничего не угрожает.
Из-за весенних заморозков и засухи больше всего пострадал озимый рапс, а также кукуруза и яровая пшеница. Однако угроз для продовольственной безопасности страны нет.
Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук передает УНН.
По его словам, весенняя засуха и заморозки негативно повлияли не только на фруктовые деревья, но и на зерновые культуры. Больше всего пострадал озимый рапс, а также кукуруза и яровая пшеница.
Если смотреть по зерновой группе, то больше всего пострадал озимый рапс, потому что он раньше расцвел. Но если смотреть на ранние культуры, то пострадали и кукуруза, и яровая пшеница. Кроме того, товаропроизводители проводили изменения, и частично удавалось сохранить, кто-то сеял другие культуры
По его словам, несмотря на экономические потери для агропроизводителей, угрозы для продовольственной безопасности страны нет.
Потеряно экономически для хозяйства, но это не отразится в целом на продовольственной безопасности
Последствия засухи и заморозков в Украине: потери урожая фруктов местами достигают 100%02.06.25, 16:54 • 1138 просмотров