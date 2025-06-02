Заморозки пошкодили кукурудзу і яру пшеницю, але загрози для продовольчої безпеки немає - аграрій
Київ • УНН
Весняні заморозки та посуха найбільше зашкодили озимому ріпаку, кукурудзі та ярій пшениці. Попри втрати для аграріїв, продовольчій безпеці України нічого не загрожує.
Через весняні заморозки та посуху найбільше постраждав озимий ріпак, а також кукурудза та яра пшениця. Проте загроз для продовольчої безпеки країни немає.
Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук передає УНН.
За його словами, весняна посуха та заморозки негативно вплинули не лише на фруктові дерева, а й на зернові культури. Найбільше постраждав озимий ріпак, а також кукурудза та яра пшениця.
Якщо дивитися по зерновій групі, то найбільше постраждав озимий ріпак, тому що він раніше розквітнув. Але якщо дивитися на ранні культури, то постраждали й кукурудза, і яра пшениця. Крім того, товаровиробники проводили зміни, і частково вдавалося зберегти, хтось сіяв інші культури
За його словами, попри економічні втрати для агровиробників, загрози для продовольчої безпеки країни немає.
Втрачено економічно для господарства, але це не відобразиться в цілому на продовольчій безпеці
Наслідки посухи та заморозків в Україні: втрати врожаю фруктів місцями сягають 100% 02.06.25, 16:54 • 1388 переглядiв