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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Замороженные активы российского Центробанка: СМИ стали известны дальнейшие шаги ЕС

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 19:12  •  21359 просмотра

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ЕК разрабатывает варианты дальнейшего распоряжения замороженными активами ЦБ рф на сумму более 280 млрд долларов. Рассматриваются бессрочное замораживание и продление на более длительные периоды для поддержки Украины.

Еврокомиссия готовит предложение государствам-членам ЕС относительно того, как в дальнейшем распорядиться активами российского Центробанка, которые заморожены в странах Группы Семи. Их сумма более 280 миллиардов долларов. Радио Свобода ознакомилось с проектом документа, где изложены дальнейшие возможные шаги, передает УНН.

Для дальнейшей определенности и предсказуемости относительно средств, которые может получить Украина, предлагают рассмотреть несколько вариантов.

Первый - заморозить активы Центробанка на бессрочный период. Сейчас этот шаг является частью санкций против россии, введенных за ее полномасштабное вторжение в Украину. Их продлевают каждые полгода путем консенсуса между всеми государствами-членами Евросоюза.

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В случае бессрочного замораживания российских средств, указано в документе, Совет ЕС, впрочем, может пересматривать решение через "регулярные промежутки времени" (например, через 12 месяцев) на основе "четких предварительно определенных критериев". К ним относится завершение войны, возмещение россией убытков и тому подобное.

"Этот открытый подход обеспечит партнерам G7 наивысшую степень предсказуемости. Прекращение обездвиживания активов Центробанка рф потребует нового акта Совета (ЕС - ред.) на основе отчета верховного представителя ЕС по иностранным делам/Еврокомиссии, который оценит выполнение критериев для отмены", - говорится в документе.

Другая, вторая, опция - это дальнейшее замораживание активов "на последовательные периоды". Принцип - такой же, как нынешний - сейчас санкции против РФ продлевают каждые шесть месяцев. Разница в длительности периодов: в предложении среди вариантов указаны 18, 24 и 36 месяцев.

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"Это соответствует текущей системе "пролонгации", но с более длительными продолжениями для предоставления большей предсказуемости долгосрочным займам Украины. Каждое продление требует нового акта Совета ЕС", - указано в документе.

В предложениях также указано, что "можно защитить различные временные рамки для активов ЦБ РФ и другие санкции".

"Первые (активы Центробанка - ред.) являются основными финансовыми активами государства-агрессора, которое не демонстрирует никаких признаков прекращения своей незаконной войны, и которое, согласно международному праву, обязано выплачивать репарации", - указано в документе.

Издание добавляет, что разработанное законодательное предложение Еврокомиссия представит в конце августа. Послы стран-членов ЕС обсудят его в начале сентября. Остается открытым вопрос, поддержит ли план Венгрия, которая не блокировала продление антироссийских санкций, но выступала против изменения шестимесячного подхода.

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Добавим

В июне лидеры G7 согласились использовать доходы от российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов, замороженных после вторжения москвы в Украину в 2022 году, для поддержки кредита на сумму 50 миллиардов долларов, чтобы помочь Украине и предоставить ей уверенность во внешнем финансировании после этого года.

План не предусматривает конфискации активов, чтобы избежать прецедента, который, по мнению Европейского Союза, может дестабилизировать мировую финансовую систему. Но детали кредита оказались более сложными для достижения, чем предполагалось изначально.

По словам представителя Минфина, США хотят получить гарантии того, что активы останутся замороженными на длительный период - по крайней мере до заключения мирного договора, который положит конец войне, сохранит суверенитет Украины и будет предусматривать возмещение россией ущерба, нанесенного Украине войной.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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vengriyaВенгрия
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