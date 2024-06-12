Вряд ли достаточно быстро получим полную конфискацию замороженных российских активов, но доходы от росактивов - это реалистичный сценарий. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Это никто не будет смотреть», и объяснил, что ограничивает украинских партнеров относительно быстрых решений в отношении активов рф, передает корреспондент УНН.

Детали

Речь не о России, как это ни странно, не звучало. Ни один аргумент, ни одна проблема, которая мешает быстрой конфискации не связана с тем, что это россия. Разве, что небольшое исключение - некоторые опасаются, что в ответ на конфискацию суверенных активов россия начнет конфисковывать имущество западных компаний на территории рф. Этот аргумент хоть немного с действиями рф связан, остальные все опасения, которые блокируют быструю конфискацию никоим образом к России на прямую не привязаны - сказал Малютка.

Он перечислил аргументы, которые влияют блокирование быстрой конфискации российских активов. «Это финансовые аргументы, это геополитические аргументы, которые связаны с последствиями для других стран, крупных влиятельных игроков мира. Это юридические вопросы, потому что суверенный иммунитет - это один из самых надежных способов защиты чего-либо. Российские средства защищены суверенным иммунитетом - это сложная юридическая конструкция...Одно государство не имеет права принимать решения в отношении другого государства без согласия такого другого государства", - рассказал Малюська.

Президенты США и Франции поддержали использование прибыли от замороженных активов рф в пользу Украины

Министр отметил, что Украина этот концепт пытается преодолеть применяя достаточно не развитые, но существующие юридические концепции, но это сложно.

Для запада, который молится на стабильность своей правовой системы, где считается, что это их конкурентное преимущество, каким бы ты ни был плохим человеком, твои юридические права всегда будут защищены. Они этим гордятся веками. Какой бы ни была плохая страна, но определенные права должны быть защищены. Есть множество проблем связанных с конфискацией, они все имеют глобальные последствия, если такая конфискация состоится - это будет иметь глобальные последствия далеко не только для России, это ограничивает наших партнеров по быстрым решениям в этом плане - объяснил Малюська.

Белый дом готовит новые шаги для помощи Украине: использование российских активов и санкции на саммите G7

Однако Малюська убежден, что какие-то решения будут приняты и какие-то средства Украина получит достаточно быстро.

Вряд ли достаточно быстро мы получим полную конфискацию, там слишком много геополитики, но доходы - это реалистичный сценарий. Вопрос только в суммах, которые мы получим достаточно быстро - сказал Малыш.

Дополнение

Европейская комиссия анонсировала первую выплату из сверхприбылей от замороженных активов рф в июле 2024 года.

11 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в июле станут доступны 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов для Украины.